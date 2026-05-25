快訊

台指期夜盤由黑翻紅上衝 盤中站上44,100大關

王俐人財務狀況全公開！她認連月投1萬買ETF的閒錢都沒有

聽新聞
0:00 / 0:00

AI顛覆就業市場卻捧紅「這人才」 獵頭公司：職缺多到必須婉拒客戶委託

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
紐時指出，AI相關風險與隱憂，帶動新一波的資安專家招聘潮。路透
紐時指出，AI相關風險與隱憂，帶動新一波的資安專家招聘潮。路透

紐約時報指出，在人工智慧（AI）顛覆就業市場之際，與AI相關的風險與隱憂，也帶動新一波的資安專家招聘潮。

獵人頭公司海德思哲（Heidrick & Struggles）數月來接獲大量委託，尋找具備應對資安漏洞、保護資料經驗，以及能審查程式碼技術能力的高階主管。甚至有獵頭公司開始婉拒客戶委託，部分原因是合格人選太少。

海德思哲員工Austin Cowan表示，「過去大約每12個月才會出現一次的職缺，現在幾乎每周出現」。根據求職平台Glassdoor，今年第1季資安職缺較一年前增加11%。Cowan認為，「這是由AI軍備競賽帶來的恐懼與不確定性所驅動」。

隨著科技業員工日益利用AI生成程式碼，資安專家的招聘需求也大增，但AI生成程式碼的過程，有時也會引入漏洞與弱點。領先業界的AI實驗室也警告，Anthropic的Mythos模型在內的最新技術，可能被用來尋找並利用軟體漏洞，讓駭客更容易入侵企業基礎設施。

這波招聘熱潮也顯示，即使外界警告AI可能取代大量勞工，但它同時也可能創造新職缺。LinkedIn資安長Lea Kissner說，「我們將需要有人應對『漏洞末日』（bug-pocalypse）」，「我們至少還要數年的時間，才會真正理解如何以長期、可持續的方式做好AI安全」。

主打資安領域高階人才招募的獵人頭公司Hitch Partners管理合夥人Michael Piacente表示，自Anthropic開始讓部分業者試用Mythos後，企業尋找具高度技術背景資安主管的需求「日益普遍」，「相關需求自去年秋季以來增加了五到七倍」。

人力業者指出，獲得頂級資安職位面試機會的求職者，如今握有相當大的議價能力，薪酬待遇也正快速攀升。Cowan說，已愈來愈常見到資安主管拿到700萬至800萬美元的薪酬方案。

紐約時報 人工智慧 資安

延伸閱讀

智慧經營／緯創軟體董事長蕭清志 AI典範轉移 重塑競爭力

川普延後簽署AI行政命令 擔心新規範可能削弱對大陸競爭優勢

Meta裁8000人掀AI失業潮焦慮！網嘆：工作讓AI做、大家回家炒股

ASML分享永續發展藍圖 在台將招募近千人新北職缺300個

相關新聞

AI顛覆就業市場卻捧紅「這人才」 獵頭公司：職缺多到必須婉拒客戶委託

紐約時報指出，在人工智慧（AI）顛覆就業市場之際，與AI相關的風險與隱憂，也帶動新一波的資安專家招聘潮。

三星薪資協議投票率近9成 低獎金部門怨不公將提告

南韓朝鮮日報報導，三星電子工會針對今年薪資談判臨時協議進行投票，投票率已超過87%。然而，各部門因績效獎金差距引發的內部衝突仍持續，這使該協議最終能否通過備受關注。

發行龍頭Tether稱獲喬治亞政府支持 將推官方穩定幣

全球最大穩定幣發行商泰達（Tether）今天表示，在喬治亞政府支持下，計劃發行代表喬治亞貨幣的穩定幣，成為首批將國家貨幣...

歐盟5國籲強化貿易工具 被視為劍指大陸產能過剩

據觀察者網引述《金融時報》與《南華早報》報導，歐盟四大經濟體西班牙、法國、義大利、荷蘭，與立陶宛共同制定一份聯合文件，敦促歐盟採取更嚴格的貿易措施，以保護歐洲工業免受「不公平貿易行為抬頭」影響。報導稱，雖然文件未直接點名中國大陸，但內容被視為要求歐盟對大陸產品採取更強硬貿易措施。

中國榴槤熱背後 大馬出口市場過度集中隱憂浮現

天色未亮，檳城浮羅山背榴槤園已傳出陣陣吆喝聲，移工忙著採收黑刺榴槤，濃郁果香瀰漫山頭。中國榴槤外交帶動馬來西亞榴槤熱潮，...

AI需求帶旺電子產業 新加坡首季經濟成長6%

受惠AI相關需求強勁帶動，新加坡貿工部今天表示，今年首季經濟成長年增6.0%，機械、設備等領域及製造業中的電子與精密工程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。