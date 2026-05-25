中國榴槤熱背後 大馬出口市場過度集中隱憂浮現

天色未亮，檳城浮羅山背榴槤園已傳出陣陣吆喝聲，移工忙著採收黑刺榴槤，濃郁果香瀰漫山頭。中國榴槤外交帶動馬來西亞榴槤熱潮，推升產業快速擴張，但出口市場集中中國、供過於求與價格波動等隱憂也逐漸浮現。

同樣場景也在彭亨州文冬（Bentong）與勞勿（Raub）上演，大批貓山王（Musang King）榴槤被載運下山，準備出口與配送。

中國近年成為馬來西亞榴槤最大出口市場，尤其貓山王與黑刺（Black Thorn）等品種備受青睞，行情看漲，不少農民改種榴槤，搶攻中國市場商機。

中國成大馬榴槤最大出口市場

榴槤氣味濃烈、口感特殊，愛好者趨之若鶩。中國原本僅開放泰國輸入新鮮榴槤，2022年展開對東南亞各國「榴槤外交」後，陸續開放越南、菲律賓與馬來西亞進口新鮮榴槤。

以馬來西亞為例，吉隆坡（Kuala Lumpur）黃金商圈柏威年廣場（Pavilion）周邊、八打靈再也（PetalingJaya）SS2夜市，甚至檳城（Penang）浮羅山背（BalikPulau）等地榴槤攤，中國觀光客大啖榴槤身影隨處可見，消費力驚人。中國目前是大馬榴槤最大出口市場。

榴槤昔日多屬小農經濟，2011年才向中國出口冷凍榴槤果肉製品，2019年以冷凍整粒榴槤出口中國，隨著2024年中國進一步開放大馬輸出新鮮榴槤，當地業者紛由冷凍榴槤轉向鮮果出口。

據統計，截至2025年6月，大馬出口中國新鮮榴槤達773噸，總值逾馬幣5000萬令吉（約新台幣4億元）；冷凍帶殼榴槤3599噸，總值馬幣1億8300萬令吉；果肉與果泥5241公噸，總值馬幣2億3000萬令吉。

農糧部部長沙布（Mohamad Sabu）在國會答詢指出，越南榴槤目前在中國市占率約40%，泰國約57%，馬來西亞則約3%至5%。

大馬榴槤園堅守「文化種植法」

中央社記者走訪浮羅山背榴槤園，目前正值採收季，樹齡數十年的榴槤老欉高逾10公尺，樹幹間遍布安全網，避免榴槤自然熟成掉落受損。這種講究「瓜熟蒂落」的自然熟成文化，不提前摘果催熟，目的是保留榴槤獨特的濃郁風味、口感與層次感。

談起大馬在地榴槤文化，即便越南與泰國出口中國的榴槤數量遠高於馬來西亞，檳城果農公會主席紀京華（Kie Kim Hwa）仍堅守「文化種植法」，認為這是馬來西亞榴槤與泰國、越南最大的差別。

紀京華表示，大馬榴槤講究自然落果、多品種與傳統「甘榜」（Kampung，鄉村）種植文化，不像部分國家以單一品種、大規模出口為主。提早採摘催熟的榴槤，果肉較接近椰肉，難以展現「瓜熟蒂落」後綿密且多層次的風味。

他說：「大馬註冊在案的榴槤品種超過200種，貓山王、黑刺只是其中之一，其它如紅蝦、葫蘆、青皮、坤寶、竹腳、蜈蚣、牛奶、蘇丹王、D101等，各有不同風味，從偏甜、偏苦到苦甜兼具，很多老品種都是一代一代保存下來的。」

對於中國業者利用海南島或鄰近國家相似氣候、大規模伐林種植榴槤，紀京華以浮羅山背榴槤園為例指出，榴槤種植需配合日照、地形、氣候與種植技術。大馬之所以能種植出多種口感與風味的榴槤，其來有自，也不怕中國榴槤熱帶來的區域競爭，並非把榴槤核直接種入土壤，就能輕易實現「榴槤大夢」。

QR Code溯源因應「榴槤海嘯」

2025年12月，馬來西亞出現「榴槤海嘯」，收購價格暴跌超過60%，創下10年來新低，重創榴槤園主與批發業者。業界認為，榴槤滯銷原因多元，包括中國經濟成長緩慢，以及泰國、越南榴槤價格相對便宜，都是影響大馬榴槤出口的重要因素。

農糧部副部長陳泓縑（Chan Foong Hin）日前透過社群平台臉書（Facebook）表示，「榴槤海嘯」讓產業遭遇前所未有衝擊，面對6月即將到來的榴槤採收高峰，業者必須提前規劃並提升種植技術，才能避免類似情況再度發生。

面對市場競爭加劇，浮羅山背榴槤園業者開始強調食品安全與產地識別。檳城果農公會5月起為檳城榴槤加貼專屬二維碼（QR Code）標識，消費者只需掃描榴槤上的QR Code，即可即時查詢榴槤編號、產地及農場執照編號等生產履歷，辨別真偽；每組QRCode有效期限為7天。

紀京華分析，這套系統除了保障食品安全，也有助區隔馬來西亞榴槤與其他國家產品，「這是我們建立品牌與消費者信任的重要方式」。

「榴槤外交」背後市場風險

大馬媒體報導，馬來西亞雖從2018年以來對中國出口榴槤逾馬幣60億令吉，但農糧部也著眼拓展中國以外新興市場，包括台灣與秘魯等地，希望降低對單一市場依賴，分散出口風險。

大馬拉曼大學經濟學教授黃錦榮（Chin-YoongWong）接受中央社電話訪問表示，全球約9成榴槤出口流向中國市場，「我們高度依賴中國消費市場」。

他指出，氣候變化、榴槤產能過剩與中國需求疲弱，都會影響大馬榴槤價格；但如果因國家主權紛爭或出現經濟脅迫對出口限制，才是可能直接衝擊馬來西亞榴槤產業的風險因素。

黃錦榮分析，大馬真正面對的問題，更多的不是與泰國、越南競爭，而是出口結構過度依賴中國市場。「中國當然是一個機會，但也是一種風險與威脅。」