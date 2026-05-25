AI需求帶旺電子產業 新加坡首季經濟成長6%

受惠AI相關需求強勁帶動，新加坡貿工部今天表示，今年首季經濟成長年增6.0%，機械、設備等領域及製造業中的電子與精密工程均有所成長。新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

新加坡貿工部今天發布新加坡經濟調查報告（Economic Survey of Singapore）預測，儘管美國、以色列與伊朗衝突導致經濟下行風險升高，新加坡2026年全年國內生產毛額（GDP）成長仍維持在2.0%至4.0%。

貿工部表示，今年第一季新加坡經濟成長年增6.0%，延續前一季5.7%的優異表現。以年增率來看，第一季GDP成長主要由批發貿易、製造業，以及金融與保險業的強勁表現帶動。其中，AI相關需求強勁，推動機械、設備與供應品領域，以及製造業中的電子與精密工程業成長。

貿工部指出，金融與保險業廣泛成長，銀行、基金管理與證券交易等領域皆維持穩健表現。相較之下，美國、以色列與伊朗衝突導致原油及其衍生產品價格上漲與供應短缺，拖累批發貿易業中的燃料與化學品領域，以及製造業中的化工產業表現。

今年2月，新加坡貿工部預測2026年GDP將成長2.0%至4.0%，高於先前預估的1.0%至3.0%。然而，隨著美國、以色列與伊朗衝突爆發，全球經濟前景惡化；且受到荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖影響，導致能源及其他關鍵原物料供應受阻，各項成本大幅飆升。

貿工部指出，上述情形將進一步推高通膨壓力，預期將影響實質所得並抑制消費，同時也可能導致全球金融環境趨於緊縮。這些因素將在後續對全球經濟活動形成壓力。

聯合早報報導，馬來亞銀行經濟分析師蔡學敏與李順榮認為，AI基礎設施投資熱潮、建築業景氣升溫，以及避險資金流入，成為目前支撐新加坡經濟的重要動能。其中，電子製造業與批發貿易受惠於AI相關需求成長而持續擴張，建築業則持續受大型基礎建設與開發項目帶動。

蔡學敏與李順榮指出，美國大型科技企業近期進一步上調資本支出指引，顯示AI投資熱潮可能延續至今年下半年，並帶動新加坡記憶體晶片與伺服器相關產品的生產及出口。