市場緊盯美伊協議談判進展 亞股多收高

美國總統川普透露已指示談判代表不急於達成任何伊朗協議，和國務卿盧比歐表示核協議牽涉高度技術性問題、難以在72小時內達成後，市場持續緊盯中東局勢發展，亞股今天多收高。

法新社報導，北海布倫特原油和西德州中級原油期貨今天在亞洲交易時段一度重挫約5%，各報每桶98.47美元和91.53美元。

各界正預期華府與德黑蘭當局將達成協議以終止中東戰事之際，盧比歐（Marco Rubio）今天說，美方要跟伊朗達成的協議獲得部分中東國家支持，但涉及核問題的協議無法在72小時內達成。

川普（Donald Trump）稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，他已指示美方談判代表不要急於跟伊朗達成協議，「時間站在我們這一邊」。

自2月28日美國與以色列對伊朗開火後，德黑蘭關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）做為回應；這條能源要道如今大致封閉，引發全球能源航運受阻和價格大漲，對通膨構成上升壓力。

盧比歐今天表示，華府若未不是與德黑蘭達成良好協議，就是「另尋他法」。華府正淡化外界對這場歷時3個月中東戰爭能立即取得突破的期望。

亞股今天漲多跌少，東京、上海、台北、雪梨及馬尼拉股市收紅，其中台灣加權指數勁揚3.26%、日股日經225指數上漲2.87%。威靈頓股市微幅收低；美國今天逢將士陣亡紀念日，股市休市一天。

投資人也正關心美國聯邦準備理事會（Fed）與新主席華許（Kevin Warsh）將對本週稍晚出爐的個人消費支出物價指數（PCE）和歐洲通膨數據做出何種反應。