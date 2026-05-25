5月25日 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

美伊談判僵持，荷莫茲海峽持續封鎖，高盛集團估計，加計民間商業庫存與各國戰備儲油，全球原油庫存4月底仍有約101天需求量，5月底將降至98天，多國已採取緊急節能措施。

以下為美伊戰爭對國際經濟、財經市場及民生衝擊的最新情形：

全球原油將跌破100天用量 54國家地區急推節能措施

全球原油庫存預估5月底將跌破100天需求，專家指出油價恐再次飆升。據國際能源總署（IEA）統計，全球54個國家和地區已採取緊急節能措施。

高盛集團（Goldman Sachs）商品研究部門的澤斯特科娃（Yulia Zhestkova）指出，即便荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）立刻恢復通行，至少也需數週才能回復正常，全球庫存6月底恐進一步下滑。

中東局勢惡化後 首見航經荷莫茲海峽油輪抵日本

中東局勢惡化後，25日首見有日企管理的油輪航經荷莫茲海峽，並順利抵達日本。消息人士透露，這艘船「未向伊朗方面支付過路費」。

這艘油輪「出光丸」船籍為巴拿馬，為日本大型石油批發公司出光興產集團所管理。出光興產集團表示，這艘油輪裝載著約200萬桶沙烏地阿拉伯產原油，之後將把這批原油運往煉油廠，精煉成石油製品。

這批原油相當於日本國內單日消費量的8成左右。

中東戰事使印度油價4度攀升 分析師憂物價齊漲

中東戰事導致全球油價攀升，印度的經濟時報（The Economic Times）指出，印度汽油、柴油價格16日首度調漲，19日、23日又經兩波調升，25日再度上漲，這是不到兩週的時間內，印度油價第4波的調升。

分析師警告，若印度汽油、柴油價格持續上漲，勢必會讓運輸、物流成本不斷堆高，最終讓企業不得不將成本轉嫁給消費者，讓食品、民生必需品價格跟著飆高。