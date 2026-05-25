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因應中東局勢推升物價 日本7至9月加碼補助電費

中央社／ 東京25日專電
日本政府為因應中東情勢帶來的能源價格上漲與物價壓力，決定今年7月至9月實施新一輪電費補助。圖為靜岡縣工業區。示意圖／ingimage
日本政府為因應中東情勢帶來的能源價格上漲與物價壓力，決定今年7月至9月實施新一輪電費補助。圖為靜岡縣工業區。示意圖／ingimage

日本政府為因應中東情勢帶來的能源價格上漲與物價壓力，決定今年7月至9月實施新一輪電費補助。根據政府規劃，一般家庭3個月合計可減輕約5000日圓（約新台幣988元）負擔。

日本首相高市早苗預計今天晚間宣布，並將於明天內閣會議拍板，從2026年度預算預備費中支出約5000億日圓，作為補助預算。

日本經濟新聞報導，日本政府表示，考量夏季用電量攀升，將在7月至9月提供電費補貼，以減輕家庭支出。每度電補助金額預計為7月與9月各3.5日圓，8月每度電4.5日圓，補助金額高於2025年同期，實際電費水準也可望較去年進一步下降。

除了電費補助外，高市也將說明政府編列2026年度追加預算案，並送交本屆國會審議的方針。由於夏季電費與瓦斯補助將動用預備費，政府也將另外編列預算，以因應未來物價走勢與經濟情勢變化。

其中，針對中東局勢造成的能源價格波動，政府將編列約2兆5000億日圓「特定目的預備費」，限定用於能源與物價對策；另增列約5000億日圓不限定用途的一般預備費。為支援使用液化石油氣（LPG）的家庭，政府也將編列約1000億日圓的「重點支援地方交付金」。

整體追加歲出規模預計超過3兆日圓，財源將透過增發2026年度赤字國債支應。

不過，原定2025年度發行的赤字國債中，約有3兆日圓因稅收增加及其他非稅收入挹注，預料無須發行，因此整體國債發行總額預估將維持不變。

中東 電費 日本

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