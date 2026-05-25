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最新韓國企業獲利上調到264% 明顯優於亞太不含日本市場

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
截至目前，南韓今年累計出口金額已達3,591億美元，年增率高達43.9%。示意圖／ingimage
截至目前，南韓今年累計出口金額已達3,591億美元，年增率高達43.9%。示意圖／ingimage

韓國KOSPI指數自今年以來已上漲82.1%，是整個亞洲股市表現最強勢的市場；就在市場擔心韓國大盤指數因漲幅過大，可能無法突破8,000點關卡時，由於記憶體大廠的罷工已結束，因此FactSet與MSCI在上周紛紛上調韓國企業的獲利增長預期，從去年12月原本的49.2%，大幅上調到264.6%，明顯優於亞太不含日本市場，反映市場對半導體與科技產業景氣復甦的樂觀期待。

摩根資產管理表示，三星電子（Samsung）勞資雙方已達成初步協議，原先市場擔憂的大規模罷工風險明顯降溫，有助穩定半導體與高科技產業供應鏈，也提振市場投資情緒。受惠於 AI 與高階晶片需求升溫，南韓5月前20天出口年增64.8%，其中晶片出口大增202%。

截至目前，南韓今年累計出口金額已達3,591億美元，年增率高達43.9%，顯示全球科技循環與AI投資熱潮持續推動外需成長。在AI需求、出口動能與企業獲利同步改善下，南韓市場正受惠全球科技景氣回升，科技與半導體族群有望持續成為市場關注焦點。

不過摩根資產管理也提醒，展望未來，儘管韓國企業獲利大增，但當前全球債券利率在高位徘徊的現象可能並非短期，而是反映了市場對全球通膨預期的上升、央行政策趨向鷹派、以及美元可能偏向震盪的總體趨勢。

在美伊情勢擺盪、新任主席華許政策方針尚未明朗之前，債市利率可能維持「更高、更久」的走勢，投資人需注意高利率對全球資產估值帶來的持續影響。

韓國 亞太 日本 Samsung 半導體

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