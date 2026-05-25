中東戰事使印度油價4度攀升 分析師憂物價齊漲

中東戰事導致全球油價攀升，印度汽油、柴油的價格在不到兩週的時間內，已經4度上漲，分析師擔心，在運輸、物流成本增加的情況下，食品與生活必需品恐將跟著漲價。

美國、以色列與伊朗的衝突尚未正式落幕，荷莫茲海峽（Hormuz Strait）封鎖也仍未完全解除，這造成全球能源供應短缺，油價也居高不下。

印度因80%以上原油仰賴進口，在戰事遲遲未畫下句點的情況，印度相關企業面臨的壓力愈來愈大，汽油、柴油的價格因此不斷上漲。

印度的經濟時報（The Economic Times）指出，印度汽油、柴油價格16日首度調漲，19日、23日又經兩波調升，今天再度上漲，這是不到兩週的時間內，印度油價第4波的調升。

今天漲價後，德里的汽油、柴油價格，分別達到每公升102.12盧比、95.20盧比，孟買的汽油、柴油價格，分別達到每公升111.21盧比、97.83盧比，加爾各答的汽油、柴油價格，分別達到每公升113.51盧比、99.82盧比，清奈的汽油、柴油價格，分別達到每公升107.77盧比、99.55盧比。

印度最大的國家級石油、天然氣探勘與生產公司「石油與天然氣公司」（Oil and Natural GasCorporation）探勘總監拉瓦特（Sushma Rawat）表示，由於中東衝突造成的不確定性，讓原油價格不斷劇烈波動。

拉瓦特告訴印度亞洲國際新聞社（ANI）說：「每當（美國、伊朗）宣布達成和平協議時，原油價格就會下滑，但當外界發現沒有實際進展時，油價又會漲回來。」

拉瓦特表示，印度政府提出的若干政策，讓民眾晚了76天才受到國際油價攀升帶來的衝擊，在那段期間內，印度國內的油價完全沒有上漲，這是因為國內相關企業每天虧損近100億盧比（約新台幣33億元），「但你能期盼這樣（靠政府補貼）的政策維持多久？」

今日印度（India Today）報導，印度自2022年4月以來，油價就相對維持在平穩的狀態，這次在兩週內連漲4波，預料將會讓通勤者、運輸業者，甚至一般企業的經濟負擔持續加重。

分析師警告，若印度汽油、柴油價格持續上漲，勢必會讓運輸、物流成本不斷堆高，最終讓企業不得不將成本轉嫁給消費者，讓食品、民生必需品價格跟著飆高。