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中東局勢惡化後 首見航經荷莫茲海峽油輪抵日本

中央社／ 東京25日綜合外電報導

中東局勢惡化後，今天首見有日企管理的油輪航經荷莫茲海峽，並順利抵達日本，這艘船載運的原油不及日本國內單日消費量。消息人士透露，這艘船「未向伊朗方面支付過路費」。

綜合日本「讀賣新聞」、富士新聞網（FNN）、日本放送協會（NHK）報導，這艘油輪「出光丸」船籍為巴拿馬，為日本大型石油批發公司出光興產集團所管理，並在今天上午抵達日本愛知縣的近海。

出光興產集團表示，這艘油輪裝載著約200萬桶沙烏地阿拉伯產原油，之後將把這批原油運往煉油廠，精煉成石油製品。這批原油相當於日本國內單日消費量的8成左右。

相關人士表示，這艘船上有3名日本船員，全員健康狀況無虞。

日本政府經濟產業省說明，出光丸4月下旬通過荷莫茲海峽之後航經馬六甲海峽，再行經南海後抵達日本近海。

美國與以色列今年2月底聯手攻擊伊朗之後，伊朗形同封鎖荷莫茲海峽。數名日本政府相關人士說明，出光丸通過這條能源運輸要道時，「並未向伊朗方面支付過路費」。

除了出光丸之外，日本大型石油公司ENEOS控股公司旗下的油輪，本月稍早已通過荷莫茲海峽，預計6月上旬抵達日本。

日本政府指出，截至昨天，仍有39艘日本相關船舶與3名日本船員在波斯灣內，之後如何確保船隻與船員安全將成為課題。

荷莫茲海峽 中東 日本

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