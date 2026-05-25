日本7-Eleven之父逝世！鈴木敏文享耆壽93歲 一生締造便利商店傳奇

日本Seven & I控股公司今天公告，前會長鈴木敏文已於5月18日逝世，享耆壽93歲。

鈴木敏文被譽為「日本便利商店產業之父」，他在1973年創立7-Eleven日本公司，並推動加盟連鎖模式的擴張，進而改造了日本的零售業。

7-Eleven發源自美國，但鈴木敏文把它引進日本加以革新，最終更在美國7-Eleven尋求破產保護時出手買下所有權，並把7-Eleven打造成全球最大連鎖便利商店。

鈴木敏文是在1963年進入百貨公司伊藤洋華堂任職，後來擔任董事，赴美國與連鎖家庭餐廳Denny's談合作期間，初次見到了7-ELEVEN這種便利店的運作模式，小型店面兼賣食品及雜貨，卻在全美有4,000家分店。他向伊藤洋華堂提案要引進7-ELEVEN，一度遭拒絕，理由是認定小型零售市場會被大型零售業者擠壓。

鈴木力排眾議，稍後歷經一番波折、並勇敢吃下美方開出八年內展店1,200間店、收取銷售額0.6%的品牌授權費用的強硬條件，最終促成日本首家便利店7-ELEVEN在1974年5月15日於東京開幕。

如今，7-ELEVEN在日本分店超過2.1萬家，除了證明鈴木敏文當年的眼光，也得歸功於他對便利商店包括物流、選址等諸多創新改革。