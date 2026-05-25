比台股還猛 日經指數大漲逾3%首度突破65,000點

日本日經指數周一早盤大漲逾3%，大漲超過1,900點，且首度突破65,000點大關，美國和伊朗可望達成和平協議，帶動風險性資產需求走強。

台灣加權股價指數周一大漲2.7%至43,387.21點。南韓股市今逢佛誕節休市一日。標普500期貨上漲0.7%，上周已連續八周收漲，創2023年以來最長連漲紀錄。美元兌十大貨幣普遍走弱。

東證指數（Topix）同步上漲1.5%，報3,950.91點，也創下歷史新高。

日本高度依賴能源進口，因此經濟上容易受到美國、以色列和伊朗三方近三個月衝突推高油價的衝擊。

美國總統川普周末表示，美伊雙方已就和平協議的「意向書」「大致談妥」，協議將重開荷莫茲海峽的石油運輸航道。但他隨後表示，已告知美方代表不必急於簽署任何協議。

Allspring 基金經理人 Alison Shimada 接受彭博電視訪問時說：「市場已有一個月左右的時間一直處於尋求突破伊朗戰事的模式。我有興趣布局油價回落之後的走勢，因為我認為雙方都希望以談判方式結束戰爭。」