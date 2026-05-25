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AI帶動新加坡Q1經濟成長超預期 官方竟示警「三大下行風險」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新加坡受惠於AI熱潮，今年第1季經濟成長強勁。路透
新加坡受惠於AI熱潮，今年第1季經濟成長強勁。路透

新加坡受惠於AI熱潮，今年第1季經濟成長強勁，但官方警告總體經濟風險正在升高，表示今年的經濟展望已經轉弱，因為中東衝突引發的能源危機正在拖累全球成長。

新加坡首季國內生產毛額（GDP）經季節調整後，較前一季成長1%，遠高於彭博調查分析師的預估中值 0.2%；年比成長6%，高於彭博調查預期的5.2%。

然而，新加坡政府警告，美國與以色列對伊朗的衝突將拖累全球經濟活動與消費。貿工部周一在聲明中表示，「新加坡經濟前景的下行風險已大幅上升」，威脅因素包括全球能源供應持續受干擾、美國重新升高關稅，以及全球與AI相關的資本支出有可能突然下滑。

儘管如此，貿工部仍維持2026年國內生產毛額（GDP）成長率預估值在2%至4%不變，與今年2月上調後的展望一致。新加坡去年經濟成長率為5%。

新加坡透過電子產品出口參與AI供應鏈，這幫助該國經濟抵禦美國去年升高關稅，今年則是協助緩衝中東衝突帶來的能源危機。包括台灣與南韓在內、深度整合入AI供應鏈的亞洲製造國家，是少數因科技出口與服務需求似乎無止境成長而經濟大幅受惠的國家。

貿工部表示：「全球AI相關資本支出的持續成長，預料將繼續成為製造業中電子與精密工程產業群的重要成長動能。」

新加坡迄今展現出的韌性，也吸引大量避險資金流入，支撐星元匯率，並推升股市創下歷史新高。當地上月房屋銷售創下六個月新高。

新加坡核心通膨率在3月小幅升至1.7%，但仍低於星國央行長期認為合適的2%水準。不過，新加坡金管局（MAS）上月緊縮貨幣政策，成為亞洲首個採取此舉的央行。

新加坡 中東 彭博

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