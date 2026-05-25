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全球原油將跌破100天用量 54國家地區急推節能措施

中央社／ 東京25日綜合外電報導

美伊談判僵持，荷莫茲海峽持續封鎖，全球原油庫存預估5月底將跌破100天需求，專家指出油價恐再次飆升。據國際能源總署統計，全球54個國家和地區已採取緊急節能措施。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，高盛集團（GoldmanSachs）估計，加計民間商業庫存與各國戰備儲油，全球原油庫存4月底時仍有約101天需求量，但5月底將降至98天。

高盛商品研究部門的澤斯特科娃（Yulia Zhestkova）指出，即便荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）立刻恢復通行，至少也需數週才能回復正常，全球庫存6月底恐進一步下滑。

根據衛星數據觀測到的「可見庫存」，預計5月底將剩73天需求量，低於2025年紀錄到的74天水位，創下自2018年有數據以來的歷史新低。

若加計截至5月底預估約25天的「隱性庫存」（主要來自非經濟合作暨發展組織OECD國家），總計則約98天，逼近國際能源總署（IEA）規定成員國須維持的90天庫存與進口量水位。

自3月11日以來，IEA已開始協調會員國釋出儲備用油，以緩解原油價格上漲壓力。美國西德州中級原油（WTI）期貨今年3月9日曾短暫突破每桶119美元（約新台幣3761元），創2022年以來新高，此後則在每桶100美元（約新台幣3160元）附近波動。

在美國總統川普的聲明以及美伊停火協議推動下，市場對於荷莫茲海峽重新開放的預期升溫，這也是促成油價下滑的原因之一。

但實際上，目前每天只有極少數油輪能通過荷莫茲海峽，每天為全球造成超過1000萬桶原油的供應缺口。此外，名義上的庫存也未必全部可用，因為庫存的原油可能含有品質已劣化的舊油。

高盛董事總經理丸山正人（Masato Maruyama）表示：「越來越多的市場參與者開始意識到庫存下滑的嚴重性。如果這種趨勢持續下去，原油價格有可能在某個時間點再次飆升，我們正密切關注。」

在荷莫茲海峽重新開放、供應完全恢復前，市場焦點勢必將落在「抑制需求」上。

5月10日，印度總理莫迪（Narendra Modi）呼籲全民節約用油，包括在未來這1年當中，優先實施居家辦公並避免出國旅遊。IEA統計顯示，54個國家和地區的政府已採取緊急節能措施，其中高度仰賴原油進口的亞洲國家尤為顯著。

然而，高度仰賴中東原油的日本，目前卻還未公開呼籲國民採取限制需求的節能手段。

原油 荷莫茲海峽 高盛

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