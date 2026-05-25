油價回落至2周來新低 全球供應何時恢復？國際能源總署說話了

路透報導，美國與伊朗逐步接近達成協議，國際油價跌至兩周低點。不過，即使荷莫茲海峽很快重開，航運恢復速度仍取決於和平協議是否穩定、航運業者對安全的信心，以及掃雷進度等變數。白宮經濟顧問哈塞特24日預估，全球煉油廠約1至2個月內可恢復原油供應；但國際能源總署認為，穩定出口至少仍需2至3個月。

截至台灣時間25日6時34分，全球標準的布倫特原油跌到每桶98.83美元，較前一交易日下跌4.71美元、跌幅4.55%；美國西德州中級原油則跌到每桶92.03美元，下跌4.57美元、跌幅4.73%。兩種原油價格在盤中都跌到5月7日以來最低點。

美國總統川普23日透露，華府與伊朗對和平協議已大致談妥，且荷莫茲海峽將重新開放。不過，雙方在一些棘手議題上仍有分歧，川普24日也表示，已指示代表在達成協議進程上不要操之過急。

MST Marquee分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）表示，和平協議與荷莫茲海峽局勢仍存在諸多變數與風險，「但現在隧道盡頭出現一些曙光，有望緩解短期油價壓力」。

白宮經濟顧問哈塞特24日受訪CBS節目稱，一旦海峽開放，油輪恢復通行，鄰近海峽的印度、巴基斯坦可望很快取得原油並投入煉製；新加坡等地供應也會迅速改善。距離較遠的紐西蘭則需更長時間，但白宮預期，全球煉油廠約1至2個月內可取得所需原油。

紐約時報報導，目前約1500至2000艘船因衝突受困波斯灣，業者是否願意恢復通行，仍取決於和平協議能否維持、油輪通行是否安全。

還有另個變數是掃雷。國際能源總署（IEA）5月一份報告指出，美國等海軍強國調動掃雷艦與設備就需數周；爆炸物清除前，船隻恐須護航，導致延誤與成本增加。

IEA估計，穩定出口至少需2至3個月。