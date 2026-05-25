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美伊和談露曙光 國際油價跌破兩週新低
國際油價今天寫下兩週新低，主因市場樂觀看待美國和伊朗和談進展，即便是雙方對重啟荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）等關鍵議題尚未達共識。
截至格林威治標準時間24日22時34分，布倫特原油期貨下跌4.71美元，跌幅4.55%，每桶報98.83美元；美國西德州中級原油則下跌4.57美元，或4.73%，至每桶92.03美元。
兩大原油期貨合約今天盤中一度觸及自5月7日以來最低價位。
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