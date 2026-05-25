美伊和談露曙光 國際油價跌破兩週新低

當AI模型開始具備自動找漏洞、拆解程式碼，甚至發動網路攻擊的能力後，外界出現了AI正走向「數位核武」時代的說法。近期，包括Anthropic等公司陸續針對高風險模型進行限制與測試，也讓AI資安風險再次成為焦點。這場「AI打AI」的自動化攻防戰，究竟會成為強化資安的新工具，還是讓全球數位風險進一步失控？

2026-05-25 09:01