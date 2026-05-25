快訊

埃及木乃伊下月登場史博館 航空公司要求出具「死亡證明」

基金會25日開記者會…蕭旭岑：想利用馬英九傷我者 一定採法律行動

今晨高鐵道岔訊號異常…車次誤點20分 通勤旅客哀號：慢到可以種花

聽新聞
0:00 / 0:00

出價115億歐元遭拒 Uber擬加碼收購foodpanda母公司Delivery Hero

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Delivery Hero位於柏林的總部大樓。路透
Delivery Hero位於柏林的總部大樓。路透

Uber董事會周六開會討論是否提高收購Delivery Hero的出價。Delivery Hero主要股東已拒絕逾115億歐元的收購價碼。

英國金融時報引述三位知情人士報導，Uber董事會在會議上討論了併購態勢。據了解，Uber以每股38歐元的價格接洽Delivery Hero一家大股東，但遭到拒絕。Uber目前正評估是否加碼。

英國金融時報引述知情人士報導，Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）本周飛赴奧斯陸，與Delivery Hero監理董事會主席隆德（Kristin Skogen Lund）會面，在會中提出的收購價是每股33歐元。

知情人士透露，同業DoorDash也一直對Delivery Hero感興趣，並曾接洽過股東，但尚未買進任何股份。

多位Delivery Hero股東向英國金融時報表示，他們要求整體收購價格須在每股40歐元以上，較Delivery Hero上周五收盤價溢價約19%，估值約130億歐元。

任何交易都將進一步推動全球外送市場的整併浪潮，去年DoorDash以29億英鎊收購Deliveroo，Prosus也在去年以41億歐元收購Just Eat Takeaway。

英國金融時報引述知情人士報導，Delivery Hero董事會正在評估全面出售，或是分拆中東和南韓事業。Delivery Hero旗下的台灣foodpanda外送業務已於今年3月賣給東南亞叫車與外送平台龍頭Grab，Uber也持有Grab約13%股權。

Uber 英國 金融時報

延伸閱讀

foodpanda母公司證實收到Uber收購要約 是否提高價碼引關注

Grab併不併foodpanda都一樣？Uber這項布局恐讓台灣外送陷「假競爭」

本周開盤前 五件國際事不可不知

商業抱怨一籮筐！馬斯克為1事隨川普訪中 知情人士稱未有成功跡象

相關新聞

出價115億歐元遭拒 Uber擬加碼收購foodpanda母公司Delivery Hero

Uber董事會周六開會討論是否提高收購Delivery Hero的出價。Delivery Hero主要股東已拒絕逾115億歐元的收購價碼。

韓推三星、SK 海力士槓桿ETF 有望吸引散戶追捧

南韓首批個股槓桿型指數型基金（ETF），預定本周上市，將能針對三星電子與SK海力士（SK Hynix）等個股進行兩倍槓桿操作，當局希望藉此吸引散戶資金回流，但此類商品卻也可能加劇市場震盪。

foodpanda拒Uber收購 市場關注價碼是否提高

外送平台foodpanda母公司德國Delivery Hero表示，已收到同業Uber的收購要約，對該公司相當於每股估值33歐元（38.29美元），整體估值達100億歐元（116億美元），證實先前Uber評估全面收購Delivery Hero的報導，但傳已遭拒絕Uber的出價，市場關注Uber是否提高價碼。

本周開盤前 五件國際事不可不知

中東能源僵局出現重大轉機。美國官員周日表示，美伊雙方逐步接近達成協議並重開荷莫茲海峽，不過美國總統川普仍強調，他不會「急於」簽署協議。國際油價應聲大跌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美量子國家隊概念股 搶了AI族風采

川普政府注資九家美商衝量子運算，掀起美股「量子風」，IBM、D-Wave Quantum、Rigetti及Infleqtion等獲注資企業股價飆漲，廣達轉投資Rigetti過去兩個交易日狂飆逾五成；D-Wave Quantum、Infleqtion分別大漲逾49%和35%；IBM「大象跳舞」也漲逾15%，為近20多年來股價走勢最強勁的一周。

美5月物價恐進一步上升 通膨增壓升息預期拉高

美國5月消費者通膨預期進一步升高，長期通膨預期更大幅上升，經濟學者並預期本周將公布的4月個人消費支出（PCE）平減指數升幅將擴大，都顯示通膨壓力可能加重，且更長久，可能強化市場對於聯準會（Fed）的緊縮預期，進一步推升長期公債殖利率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。