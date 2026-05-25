出價115億歐元遭拒 Uber擬加碼收購foodpanda母公司Delivery Hero

Uber董事會周六開會討論是否提高收購Delivery Hero的出價。Delivery Hero主要股東已拒絕逾115億歐元的收購價碼。

英國金融時報引述三位知情人士報導，Uber董事會在會議上討論了併購態勢。據了解，Uber以每股38歐元的價格接洽Delivery Hero一家大股東，但遭到拒絕。Uber目前正評估是否加碼。

英國金融時報引述知情人士報導，Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）本周飛赴奧斯陸，與Delivery Hero監理董事會主席隆德（Kristin Skogen Lund）會面，在會中提出的收購價是每股33歐元。

知情人士透露，同業DoorDash也一直對Delivery Hero感興趣，並曾接洽過股東，但尚未買進任何股份。

多位Delivery Hero股東向英國金融時報表示，他們要求整體收購價格須在每股40歐元以上，較Delivery Hero上周五收盤價溢價約19%，估值約130億歐元。

任何交易都將進一步推動全球外送市場的整併浪潮，去年DoorDash以29億英鎊收購Deliveroo，Prosus也在去年以41億歐元收購Just Eat Takeaway。

英國金融時報引述知情人士報導，Delivery Hero董事會正在評估全面出售，或是分拆中東和南韓事業。Delivery Hero旗下的台灣foodpanda外送業務已於今年3月賣給東南亞叫車與外送平台龍頭Grab，Uber也持有Grab約13%股權。