本周開盤前 五件國際事不可不知

中東能源僵局出現重大轉機。美國官員周日表示，美伊雙方逐步接近達成協議並重開荷莫茲海峽，不過美國總統川普仍強調，他不會「急於」簽署協議。國際油價應聲大跌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美伊協議大致談妥 荷莫茲海峽可望解封

美方官員告訴記者，周日尚無任何文件準備就緒可供簽署，雙方仍在就若干關鍵措辭進行談判，最終批准可能還需要數天時間。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，由於美方阻撓部分關鍵條款，包括伊朗要求解凍資產一事，德黑蘭當局協議並不抱持樂觀。另外，據阿曼通訊社報導，阿曼與伊朗官員已針對荷姆茲海峽的航行原則進行磋商。

布蘭特原油周一早盤跌逾4%，對風險敏感的澳幣和南非幣領漲。標普500期指走高。

美股再創高 企業財報季進入尾聲、通膨和債券殖利率走揚 恐面臨賣壓

道瓊工業指數22日再創新高，標普500指數則連續八周收漲，近日美伊可能達成協議的報導讓油價和公債劇烈震盪，但投資人的樂觀情緒始終不減。隨著企業財報季進入尾聲，在通膨和債券殖利率雙雙走揚的環境之下，美股接下來恐陷震盪。

道瓊工業指數上周五上漲近300點，收在50,579.70點，今年第九度收在歷史新高。標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.4%和0.2%。

最近推升美股的主力晶片股仍銳不可當。費城半導體指數22日大漲2%，再創歷史新高，上周漲5.3%，台積電ADR 22日跌0.7%，周線變動不大。

隨聯準會（Fed）理事沃勒主張應明確表態下一步升、降息機率相當，2年期債券殖利率升至2025年2月以來最高，市場已充分反映今年會升息而非降息。

美還在研究半導體關稅 葛里爾：將在適當時機、採取適當課稅幅度

美國貿易代表葛里爾表示，川普政府仍在研究對進口半導體課徵關稅，以強化美國國內晶片製造業，但沒有立即課徵新關稅的計畫。

葛里爾22日出席美光科技（Micron）位於維吉尼亞州北部記憶體廠擴建典禮時強調，關稅是將晶片生產拉回美國的重要工具。但他也明確表示，不會「明天或下周」就「立即」祭出關稅，他強調美國政府仍在就時機和範圍和業界持續溝通。

葛里爾說：「我們要確保在適當時機、採取適當課稅幅度，以利推動供應鏈回流。」

這番談話再度強化美國政府推動晶片關稅決心。美國商務部今年1月已下結論，認定美國過度依賴進口半導體構成國安風險。川普當時暫緩課稅，並下令官員和主要出口國展開談判，同時保留視談判結果擴大晶片關稅並實施投資抵免的選項。

Uber擬加碼收購foodpanda母公司Delivery Hero

Uber董事會周六開會討論是否提高收購Delivery Hero的出價。Delivery Hero主要股東此前拒絕價位逾115億歐元的收購提案。

英國金融時報引述三位知情人士報導，Uber董事會在會議上討論了併購態勢。據了解，Uber近日以每股38歐元的價格接洽Delivery Hero一家大股東，但遭到拒絕。Uber目前正評估是否加碼。

川普政府收緊移民政策 美國綠卡須回原籍國申請

美國移民政策再度收緊。根據美國國籍與移民局（USCIS）22日發布的新聞稿，移民尋求身分調整應在自己母國境內的美國領事館透過美國國務院申請。發言人卡勒說，旅居美國且希望取得綠卡的移民，必須返回他們的「原籍國」提出申請。

多年來合法入境美國的外籍人士可在美國境內申請，並完成取得美國永久居民的資格，包括與美國公民結婚、持有工作或學生簽證者，以及申請取得難民身分或政治庇護者等；有專家及律師提醒，這些外籍人士被迫回母國申請綠卡，可能面臨之後被限制入境美國的結果。

新制的執行細節仍不明朗，但要求申請人出境前往美國領事館辦理，可能讓許多人因預約系統排隊而滯留海外數周、數月，甚至數年，導致家人分隔兩地，也打亂企業為外籍員工申請綠卡的規畫。