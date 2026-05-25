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美量子國家隊概念股 搶了AI族風采

經濟日報／ 本報綜合報導

川普政府注資九家美商衝量子運算，掀起美股「量子風」，IBM、D-Wave Quantum、Rigetti及Infleqtion等獲注資企業股價飆漲，廣達轉投資Rigetti過去兩個交易日狂飆逾五成；D-Wave Quantum、Infleqtion分別大漲逾49%和35%；IBM「大象跳舞」也漲逾15%，為近20多年來股價走勢最強勁的一周。

量子運算相關個股近期漲勢比剛開完財報會議的輝達更凶猛，大搶AI股風采。這些公司已在量子運算布局多時，正要嶄露頭角。以廣達轉投資Rigetti為例，這家成立於2020年12月的量子新創，主打量子積體電路開發，已開發「Forest」的雲端平台，讓程式設計師能夠編寫量子演算法，被視為「全棧量子計算」的先驅。

Rigetti是這波美股「量子風」之下，漲勢最強勁的標的。廣達去年2月投資Rigetti成本為每股11.588美元，相較Rigetti上周五（22日）收盤價26.42美元，持股帳面價值已翻倍。

IBM在全球量子電腦具有重量級地位。IBM深耕量子電腦與新世代記憶體與存儲技術，其量子電腦目前已在全球許多學術機構、國家實驗室中運作，並規劃於2029年推出全球首台大規模容錯量子電腦「IBM Quantum Starling」，具備高度穩定與可實用性的量子處理能力，運算效能更提升2萬倍。

廣達 IBM 輝達

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