家族辦公室 偏好直接投資 不讓私募機構賺一手

愈來愈多家族辦公室直接投資未上市公司，不再透過私募股權等機構進行，不僅能省下不少費用，也能更加掌握投資的透明度與彈性。這些豪門世家目前最感興趣的投資領域，則是知名的成長型科技公司，以及稀土等原物料產業。

標普全球市場財智的統計顯示，去年家族辦公室對未上市企業的直接投資總額，比前年大增123.3%，增至近130億美元。花旗財富去年秋季的調查也顯示，70%的家族辦公室表示，正進行直接投資，其中40%過去一年已增加相關活動。

同樣在去年秋季，美銀私人銀行對家族辦公室的調查顯示，40%受訪者表示，正在直接投資未來最有機會能為家族辦公室創造財富的資產。富豪家族轉向直接投資，能夠更精準掌控自己的資金流向，有時甚至能獲得更多控制權，還能省去私募股權公司收取的昂貴費用，包括資產2%的年度管理費，以及高於約定門檻利潤中20%的績效分成。

Northern Trust全球家族辦公室總裁狄維塔表示，仔細思考一下家族辦公室的本質，以及這些富有人家為何要成立辦公室，就會發現直接投資完全是其專業強項和核心領域；這些富豪家族也希望能夠做到完全的客製化，有時會希望能避開特定產業，有時也想要有不投資上市公司的靈活性。

花旗財富管理另類投資全球主管奧唐納指出，家族辦公室對高知名度的成長型科技公司興趣最濃厚，標普全球市場財智的數據顯示，去年科技、媒體和電信領域，獲家族辦公室投資逾30億美元，達成36件交易，居所有產業之冠，其中由藍源和SpaceX前員工創辦的火箭公司Stoke Space，獲得8.6億美元資金，是最大交易。