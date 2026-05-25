巴西出手 擬赦免民眾債務

巴西家庭債務危機日益惡化，儘管利率居高不下，但快速發展的金融科技服務導致民眾過度貸款，近半數成年人口都面臨還款問題。鑒於違約激增在即，總統魯拉近期將啟動大規模的債務重組計畫，透過減少債務金額和放寬還款條件，實質為民眾赦免債務。

信用研究公司Serasa表示，截至3月，擁有任何形式欠款的巴西民眾多達8,280萬人，年增10%，家庭信用環境已陷入有統計來最糟。

利率居高不下也阻礙還款。巴西央行2024年9月來已連續七次升息，政策利率去年6月達到15%，為約20年來首見，今年3月雖降息，仍對家庭造成壓力。巴西目前車貸平均年利率為約30%。

貸款者激增的背後因素是金融科技快速成長。雖然利率高，但低薪民眾仍能輕易借錢。

國際貨幣基金（IMF）數據顯示，巴西2018年向金融科技公司借錢的人數幾乎為零，但2023年達到約6,000萬人，相當於約40%成年人口。