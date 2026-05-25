印度Z世代反撲 「蟑螂黨」爆紅

在印度首席大法官康特形容部分失業青年為「寄生蟲」和「蟑螂」後，引發印度年輕人不滿，在網路上出現「蟑螂人民黨」（CJP）熱潮，既諷刺執政黨「印度人民黨」（BJP）的名稱，也表達Z世代不滿就業危機、對國家政治體制感到幻滅。

康特日前在一場法庭聆訊中，把部分失業青年形容為「寄生蟲」和「蟑螂」，引發眾怒，雖然康特稍後澄清，他的言論遭部分媒體斷章取義，他是在指涉假造學歷的年輕專業人士，仍難澆熄怒火。

接著「蟑螂人民黨」在網路上掀起熱潮，圖像是一隻人工智慧（AI）生成、身著西裝且打領帶、站在講台前的蟑螂圖像。根據官網，該黨是「對懶惰、失業且被遺忘公民最誠實的印度政黨」，「讓數百萬名感到被傳統政治忽視的印度年輕人發聲」。

「蟑螂人民黨」成立於5月16日，只要失業、懶惰、沉迷網路（每天至少11小時）、又能明確指陳重點，便可入黨，直接反應印度年輕人的挫折感，還公布五大黨綱：不會給首席法官上議院席次、保護每一張合法選票、女性有50%保障名額、終結媒體壟斷、政黨立場倒戈者禁止競選或擔任公職20年。「蟑螂人民黨」的Instagram帳號追隨者人數已超越了印度人民黨，接近2,000萬人。「蟑螂人民黨」竄紅，已引發當局警戒。政府認為「蟑螂人民黨」的X帳號可能威脅國家安全，已要求X平台予以封鎖。

政治分析人士指出，「蟑螂人民黨」爆紅，反映Z世代對莫迪政府未能為年輕人創造足夠就業機會的怨恨，日益加深。

印度雖是全球成長最快的主要經濟體，擴張速度卻不足以為每年投入勞動市場的數百萬年輕人，創造足夠的就業機會。Azim Premji大學數據顯示，印度青年失業率居高不下。