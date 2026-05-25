美5月物價恐進一步上升 通膨增壓升息預期拉高

美國5月消費者通膨預期進一步升高，長期通膨預期更大幅上升，經濟學者並預期本周將公布的4月個人消費支出（PCE）平減指數升幅將擴大，都顯示通膨壓力可能加重，且更長久，可能強化市場對於聯準會（Fed）的緊縮預期，進一步推升長期公債殖利率。

密西根大學公布的5月消費者調查報告指出，消費者對未來一年的通膨率預期從4.7%進一步上升到4.8%，遠高於2月中東開戰之前時的3.4%；更令人擔憂的是，長期通膨率預期從3.5%大幅上升到3.9%，也遠高於2024年的2.8%-3.2%區間。

更受關注的是，5月消費者通膨預期急升，主要是由獨立選民及共和黨支持者所推動，顯示連美國總統川普的支持者都懷疑，川普能否迅速壓低通膨。在受訪者中，共和黨支持者的長期通膨預期已經比去年2月上升一倍多。

密西根大學消費者調查主任喬安妮．許表示，「重要的是消費者顯然擔通膨將上升，而且不只是燃料價格而已，甚至預期長期（通膨升高）」。這種轉變可能使通膨壓力更加持久，尤其是如果勞工要求加薪，來抵消物價進一步上漲的預期。

Fed理事沃勒在消費者調查公布後隨即警告，「如果我相信通膨預期開始脫錨，我將毫不猶豫地支持升息。但此刻這項行動的時機還不成熟」。

另外，美國28日將公布4月PCE平減指數，經濟學者預估將比去年同期上升3.8%，比2月大幅上升整整1個百分點，也是2021年底以來連續兩個月升幅最大的一次。預料扣除能源與食品後的核心PCE平減指數年升幅，也將達到2023年底以來最高。