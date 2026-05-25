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南韓晶片業勞工待遇...K型化

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

儘管南韓晶片與電子零組件業大發利市，但勞工的薪資、獎金等待遇也因正職或臨時僱用類型的不同，而日益「K型化」。

南韓數據統計部公布的企業勞動調查顯示，去年在「電子零組件、電腦、視訊、音訊及通訊設備製造業」中，受僱一年以上的正職人員，平均月薪為745萬9,815韓元（新台幣15.4萬元），比受僱不到12個月的派遣勞工、或是日薪勞工的平均月薪268萬8,670韓元，多出約1.8倍，為2020年開始統計以來的最大差距。

這項薪資差距在2022年是2.1倍，2023年起已連續三年擴大。從2020-2025年的五年間，派遣勞工與日薪勞工的薪資增幅為8.7%，遠小於正職人員同期的32.5%。

是否擔任正職的薪資差距，在南韓各產業都擴大。整體產業正職人員平均月薪457萬韓元，是非正職人員（192萬韓元）的2.4倍。特別獎金的差距更懸殊。正職人員去年平均獲得587萬韓元的特別獎金，非正職人員只拿到49萬韓元。此外，企業規模大小所造成的勞工薪資差距，也日益顯著。

薪資 南韓

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