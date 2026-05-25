韓推三星、SK 海力士槓桿ETF 有望吸引散戶追捧

南韓首批個股槓桿型指數型基金（ETF），預定本周上市，將能針對三星電子與SK海力士（SK Hynix）等個股進行兩倍槓桿操作，當局希望藉此吸引散戶資金回流，但此類商品卻也可能加劇市場震盪。

南韓首批個股槓桿型ETF預定本周上市，能對三星與SK海力士等個股進行兩倍槓桿操作。（路透）

這批追蹤三星電子及SK海力士的槓桿型ETF，預定27日在首爾股市掛牌，投銀圈預估掛牌價為2萬韓元（13.3美元），遠低於三星和SK海力士的股價。

此外，這些金融商品的漲跌幅設定，為這兩家晶片大廠每日股價波動幅度的兩倍，市場看好南韓逾1,400萬散戶摩拳擦掌準備進場，但以目前韓股單日波動幅度達5%是家常便飯的情況來看，市場波動可能因此加劇。

槓桿型ETF讓投資人可放大追蹤資產的報酬，但資產若下跌，投資人承受的損失同樣也更大。新加坡Fibonacci資產管理公司執行長鄭仁允（音譯）表示，這些ETF將加劇既有的問題，也就是過度集中的風險，「對長線投資人而言，這會變成一種結構性問題，因為股市的波動將居高不下，操作布局會非常困難」。

南韓投資人近年來對這類金融商品需求若渴，主要是想抓緊這波同樣推高了韓股的人工智慧（AI）熱潮。自2024年底以來，受惠於三星和SK海力士等晶片股暴漲、且當局推動提高股東報酬，韓股大盤指數KOSPI已翻漲三倍多。

追蹤KOSPI指數的槓桿型ETF，以及與南韓晶片股掛鉤但在香港上市的ETF，都大受當沖客歡迎，這些投資人也沒忽略在美國掛牌的槓桿型半導體ETF。而這也正是南韓推出個股槓桿型ETF的主要因素。這類金融商品的風險較高，主管當局向來禁止這類商品發行，但眼見投資人反而轉戰海外市場，乾脆開放國內市場，希望吸引資金回流本地。

今年來追蹤三星股價但在香港上市的兩倍槓桿型ETF，已吸金13億美元，遠遠超越追蹤特斯拉、微軟等美國科技大廠的同類商品。南方東英SK海力士每日槓桿（2x）ETF，同期也吸引相同規模的資金，若以總資產論則是目前全球最大個股槓桿型ETF。

然而，這類產品所帶來的「再平衡資金流」，被指為加劇近期市場震盪的元兇。據彭博資訊揭露的一份瑞銀（UBS）交易筆記，今年3月3日收盤前1小時，這類資金占SK海力士總交易量的60%，而該股當天在首爾股市暴跌超過15%。另據巴克萊資料，5月15日當天，SK海力士成交量的17%和三星成交量的10%，可能也都是來自類似的「再平衡資金」，當天KOSPI指數一度重挫7.6%。