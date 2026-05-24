標普500新創高還能追？巴菲特：每月投200美元 退休時變100萬美元

摘要 現在停止投資可能不是最明智的決定，因為沒有人能真正預測高點在哪裡，如果現在就急著離場，很可能會錯過後面那一段更豐厚的果實。方法對了，「留在市場裡」永遠比「精準進場」來得重要。

在台股、美股屢創新高的2026年，投資市場瀰漫著一種既期待又怕受傷害的氣氛。「現在還能買嗎？」成為所有投資者心中最糾結的問句。然而，回顧奧馬哈先知、股神巴菲特（Warren Buffett）在波克夏股東大會上的經典投資建言，答案其實一直沒變。

他曾公開表示：「對於大多數人來說，最好的做法就是持有標普500（S&P 500）的指數型基金。」

股市在高點，現在進場會不會被套牢？

這是目前投資人最大的焦慮。但根據雅虎財經報導指出，標普500指數型基金的本質與個股不同，它兼具「動態汰強留弱」的體系，以及抗通膨的護城河。

標普500指數，涵蓋了美股市場500家最具代表性的龍頭企業。即便市場波動，指數會定期將表現不佳的公司剔除，並納入最具成長動能的黑馬（如近年的人工智慧浪潮）。等於你買的不是「一個價格」，而是「美國經濟最頂尖的獲利能力」。

尤其在高通膨時代，大型龍頭企業擁有極強的議價能力與轉嫁成本的手段，這讓標普500指數基金成為長期抗通膨的絕佳防禦工具。

巴菲特曾在2008年發起一場著名的十年賭局，最終由巴菲特代表的「被動型指數投資」大獲全勝，證實了低成本的標普500指數基金長期績效（125.8%）能輕易擊敗高收費的主動型基金（36.3%）。

複利的神奇算式：每月200美元如何變成100萬？

許多人認為投資需要大筆資金，但巴菲特強調，「時間」的複利效應大於「投資時機」。根據歷史數據，標普500指數的年化報酬率約在10%左右。

以下這份累積年表解釋了為何「現在開始」遠比「等待低點」更重要：

投資週期 每月投入金額 預期年化報酬率 預計累積資產（估計） 10 年 $200 10% $40,000 20 年 $200 10% $150,000 30 年 $200 10% $450,000 40 年 $200 10% $1,100,000

美國個股研究平台Motley Fool的分析師，則用了另外一組數據舉例：

假設你手頭有1萬美元（約31萬台幣），之後每個月固定投入100美元到標普500指數型基金。按照過去30年市場平均約11%的報酬率來算，30年後你竟然會擁有50萬美元。

如果你行有餘力，把每月投金額提高到500美元，同樣持續30年，不論行情怎麼波動，你的資產最終會超過140萬美元（約4,400萬台幣）。

如何內化巴菲特的投資心法：三大關鍵

若要效法巴菲特的成功，除了選對標的，更需要心理韌性：

1. 長期持有的「被動性」

標普500指數型基金或標普ETF是一種「被動投資」。你不需要天天看盤，不需要預測漲跌。巴菲特認為，頻繁的交易只會侵蝕你的手續費與稅務利潤。

2. 分散風險的「廣度」

單一個股可能面臨倒閉或產業更迭，但標普500指數同時持有科技、醫療、金融、能源等各大板塊，即便單一產業下行，整體組合仍具備極佳的抗壓性。

3. 紀律勝過智商

在股市高點進場，關鍵在於「分批佈局」與「定期定額」。不要試圖精準預測市場底部，因為「留在市場內的時間」才是決定財富高度的關鍵。

再來，很多人看到現在股市一直創高，心裡總是很糾結。其實我們要記得，牛市不論走多久，終究會有休息的時候。回頭看歷史案例，會發現那些波動其實只會抹去部分漲幅，並不會改變股市長期向上的趨勢。

看一下這幾個實際的數據，心裡會比較踏實：

‧2022年疫情恐慌：當年標普500指數跌了約19%，很多人嚇到離場。但從那之後到現在，該指數竟然又默默漲了92%。

‧2008年金融海嘯：那是美股近年來最慘的一年，標普500指數重挫38%。但如果當時有信心留下來，到今天為止，該指數已經飆升了715%。

這些大眾眼中的股災、崩盤，在長線投資人的眼裡，其實更像是市場的「重置」，甚至可以說是難得的「打折買入機會」。

所以，「現在還能買嗎？」如果你的眼光是放在下一個月，或許有風險；但如果你的眼光是放在下一個十年、二十年，那麼標普500指數型基金，依然是普通投資者最穩健、且最具贏面的選擇。

Motley Fool分析師指出，現在停止投資可能不是最明智的決定。原因很簡單：沒有人能真正預測高點在哪裡，如果現在就急著離場，很可能會錯過後面那一段更豐厚的果實。

投資最重要的價值，其實在於「持之以恆」。只要能持續投入，讓複利幫你工作，時間就會變成你的好朋友。

投資不一定要高智商，但一定需要高耐性。現在就開始，永遠比明天才開始要來得便宜。

資料來源： Yahoo Finance、Motley Fool

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