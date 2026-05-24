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foodpanda母公司證實收到Uber收購要約 是否提高價碼引關注

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
外送平台foodpanda母公司德國Delivery Hero表示，已收到同業Uber的收購要約，對該公司相當於每股估值33歐元（38.29美元），整體估值達100億歐元（116億美元），證實先前Uber評估全面收購Delivery Hero的報導，但傳已遭拒絕Uber的出價。記者蘇健忠／攝影
外送平台foodpanda母公司德國Delivery Hero表示，已收到同業Uber的收購要約，對該公司相當於每股估值33歐元（38.29美元），整體估值達100億歐元（116億美元），證實先前Uber評估全面收購Delivery Hero的報導，但傳已遭拒絕Uber的出價。記者蘇健忠／攝影

外送平台foodpanda母公司德國Delivery Hero表示，已收到同業Uber的收購要約，對該公司相當於每股估值33歐元（38.29美元），整體估值達100億歐元（116億美元），證實先前Uber評估全面收購Delivery Hero的報導，但傳已遭拒絕Uber的出價，市場關注Uber是否提高價碼。

Delivery Hero在23日發布聲明表示，「Uber科技公司已與我沒接觸，提出以每股33美元，向所有股東收購（Delivery Hero）股票的初步提案」，「本公司依然完全聚焦於執行戰略評估流程，將在必要或適當時機提供相關的更新」訊息。

LSEG資料顯示，Uber的出價比Delivery Hero在22日的33.59歐元收盤價，折價約1.76%。

此前，英國金融時報（FT）與彭博資訊都報導，Uber正評估是否全面收購同業Delivery Hero，希望藉整併加強在美國以外市場和DoorDash相競爭的實力。Uber上周揭露，已增持在法蘭克福上市的Delivery Hero股權，透過股票及相關投資工具取得19.5%的持股，另有5.6%的增購選擇權。

FT指出，執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）上周和Delivery Hero監事會主席倫德（Kristin Skogen Lund）會面，提出每股約33美元的價碼，但遭拒絕。好幾位Delivery Hero股東透露，希望價碼能高於40歐元，比22日收盤價溢價19%。

Uber的初期出價沒有溢價空間、反而折價，也給對手競購的機會。彭博與FT都指出，DoorDash已對Delivery Hero的中東事業「Tablat」表達興趣，也評估完全收購Delivery Hero，且執行長徐迅已和倫德碰過面。

Delivery Hero在股東施壓下，已展開對旗下資產的戰略評估，持續整併與出售旗下事業，創辦人兼執行長奧斯伯格（Niklas Ostberg）已表示，將在明年3月卸任。先前Uber旗下Uber Eats希望Delivery Hero的Foodpanda台灣業務，但遭台灣公平會在2024年底以可能限制競爭為由否決。

 知情人士說，Uber和DoorDash都還沒決定是否競購Delivery Hero，若要收購，必須面對Delivery Hero持股分散、及反托辣斯監管等問題。彭博彙整數據顯示，Delivery Hero其他大股東包括持股約16.8%的Prosu，以及持股約14.4%的Aspex管理公司。

德國 Uber

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