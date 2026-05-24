聽新聞
0:00 / 0:00

Fed理事：升、降息機率各半

聯合報／ 編譯陳律安／綜合報導
Fed理事沃勒表示，未來降息的機率，並未高過升息。 （美聯社）
Fed理事沃勒表示，未來降息的機率，並未高過升息。 （美聯社）

美國聯準會（Ｆｅｄ）理事沃勒廿二日說，隨著自二月底開打的中東戰事推升物價，他支持釋出明確訊號，而聯準會下一步動作是升息降息的機率「一半一半」。

在沃勒上述發言幾小時後，華許在白宮宣誓就任聯準會主席。

沃勒說，他目前傾向保持耐心、維持利率不變，直到這場戰事帶來的衝擊更為明朗。但沃勒提醒，若未能很快使通膨降溫，不排除未來升息的可能性。

沃勒在德國法蘭克福一場題為「政策風險業已改變」演說中提到，通膨並未朝正確方向發展；「根據近來數據，我支持移除政策聲明中與『偏向寬鬆』有關措辭，即明確傳達降息的可能性並不高於升息」。

沃勒還說，油價衝擊可能很快消退，但「要是通膨沒有很快降溫，我已經無法排除未來進一步升息的可能性」。

沃勒認為，美國勞動市場正趨穩，但不算強勁，目前聯準會的基準利率對美國經濟仍具抑制效果；不過，目前政策最大的驅動因素仍是通膨前景，這取決於這場戰事持續多久。

Fed 聯準會 降息 升息 利率 川普 華許 美伊戰爭 中東戰事

延伸閱讀

華許宣誓就任Fed主席 川普盼獨立行事、推動經濟繁榮

Fed新主席能否打破魔咒、拯救美股牛市？華許面臨3個選項

財報季近尾聲市場重心轉向通膨 當心美股正醞釀下一波賣壓

華許掌Fed將推動什麼政策和改革？檢視他的5句話便知

相關新聞

Fed理事：升、降息機率各半

美國聯準會（Ｆｅｄ）理事沃勒廿二日說，隨著自二月底開打的中東戰事推升物價，他支持釋出明確訊號，而聯準會下一步動作是升息或降息的機率「一半一半」。

華許曾說…疫後物價飆 主因不當的貨幣刺激

美國聯準會（Ｆｅｄ）新任主席華許廿二日宣誓就職，聯準會進入「華許時代」。外媒根據他的五句話推敲其主要政策與改革措施。

川普預告降息…聯準會面臨通膨亂象 陷兩難

新任主席華許就職，美國聯準會又迎來一個新時代，美國總統川普期許華許能完全獨立行事，不必看他眼色，但轉頭就在在紐約州舉行的造勢演講中，向群眾預告利率「很快下降」。投資專家表示，川普說辭反覆並不意外，而聯準會（Ｆｅｄ）的利率決策是看聯邦公開市場委員會ＦＯＭＣ的委員們投票結果，因此，六月十七日公布的點陣圖才是市場關注焦點，重要性高於這場就職宣誓典禮。

華許就任主席 川普再斥Fed近年偏離正軌

白宮廿二日舉行美國聯準會（Ｆｅｄ）新任主席華許的宣誓就職儀式。他表示，將帶領聯準會進行改革，並呼籲聯準會官員應以智慧與清晰判斷、「獨立性」與決心來追求政策目標。出席該儀式的川普則老調重彈地指稱，聯準會近年來已「偏離正軌」。

沒石油連香蕉都沒得吃？日本事情大條了

中東局勢日益緊張，正以意想不到的方式影響日本。該國市售香蕉大多是從海外進口未成熟的香蕉，再用乙烯氣體催熟。由於乙烯是由輕油（naphtha）生產，因此任何原油供應中斷，都必然會對催熟過程帶來阻礙。日本香蕉進口商協會近期告訴英國金融時報，催熟香蕉所需的乙烯供應出問題，可能很快就會讓日本失去這種受歡迎的水果。

推動返美製造 半導體輸美仍研議課關稅

美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾廿二日說，川普政府仍在研究對輸美半導體徵收關稅，以強化美國晶片製造業，但沒有立即課徵新關稅的計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。