Fed理事：升、降息機率各半

美國聯準會（Ｆｅｄ）理事沃勒廿二日說，隨著自二月底開打的中東戰事推升物價，他支持釋出明確訊號，而聯準會下一步動作是升息或降息的機率「一半一半」。

在沃勒上述發言幾小時後，華許在白宮宣誓就任聯準會主席。

沃勒說，他目前傾向保持耐心、維持利率不變，直到這場戰事帶來的衝擊更為明朗。但沃勒提醒，若未能很快使通膨降溫，不排除未來升息的可能性。

沃勒在德國法蘭克福一場題為「政策風險業已改變」演說中提到，通膨並未朝正確方向發展；「根據近來數據，我支持移除政策聲明中與『偏向寬鬆』有關措辭，即明確傳達降息的可能性並不高於升息」。

沃勒還說，油價衝擊可能很快消退，但「要是通膨沒有很快降溫，我已經無法排除未來進一步升息的可能性」。

沃勒認為，美國勞動市場正趨穩，但不算強勁，目前聯準會的基準利率對美國經濟仍具抑制效果；不過，目前政策最大的驅動因素仍是通膨前景，這取決於這場戰事持續多久。