華許曾說…疫後物價飆 主因不當的貨幣刺激

美國聯準會（Ｆｅｄ）新任主席華許廿二日宣誓就職，聯準會進入「華許時代」。外媒根據他的五句話推敲其主要政策與改革措施。

其一，華許四月在其人事案的確認聽證會中，提交的書面證詞寫道，「通膨是種選擇，而聯準會必須負起責任」。華許認為，新冠肺炎疫情後美國通膨飆升的主因，是聯準會犯了本可避免的錯誤，即不當的貨幣刺激。

但如今美國通膨隨油價上漲和川普的關稅效應發酵又升溫，華許上述觀點將面臨考驗。他將面臨棘手「選擇」，若升息抑制通膨，可能違背美國總統川普的意思。

其二，華許四月說，「通膨在政府印鈔過度時發生，也就是央行（例如聯準會）和政府支出太多」。

華許還說，聯準會的資產負債表在金融危機期間擴張過度，危機後又使膨脹的資產負債表維持太久，才導致美國政府得以揮霍。他希望縮減聯準會現行的資產負債表規模（約七兆美元）。但尚不清楚他未來是否會呼籲川普政府減支。

其三，華許四月提到，「跟我一些同事不一樣，我不相信前瞻指引。我不認為該預先告訴你，未來決定可能是什麼」。這可能代表他上任後將改變會後聲明中，預告下一步怎麼做（例如降息）的措辭。他也可能停止發布聯準會其他形式前瞻指引，例如每季經濟預測與對利率未來落點的點陣圖。

其四，華許四月還說，「在經濟學領域我們必須做的，是將焦點放在小數點左邊，而非右邊」。

果真如此，那可能產生重大影響。這代表他認為，應將四月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之三點八，看作與三月的百分之三點三一樣。

其五，華許四月指稱，「川普總統私下不曾要求我預先決定、承諾、解決或確定任何的利率決定，我也從未同意照做」。對此，各界今後將拭目以待。