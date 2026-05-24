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川普預告降息…聯準會面臨通膨亂象 陷兩難

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
美國總統川普（左）一再抨擊Fed前主席鮑爾（右）的政策。 （美聯社）
美國總統川普（左）一再抨擊Fed前主席鮑爾（右）的政策。 （美聯社）

新任主席華許就職，美國聯準會又迎來一個新時代，美國總統川普期許華許能完全獨立行事，不必看他眼色，但轉頭就在在紐約州舉行的造勢演講中，向群眾預告利率「很快下降」。投資專家表示，川普說辭反覆並不意外，而聯準會（Ｆｅｄ）的利率決策是看聯邦公開市場委員會ＦＯＭＣ的委員們投票結果，因此，六月十七日公布的點陣圖才是市場關注焦點，重要性高於這場就職宣誓典禮。

華許上任的這個時間點，受到美國發動對伊朗的戰爭影響，國際油價高漲，通膨壓力大增，資深分析師蔡明翰指出，ＣＰＩ（消費者物價指數）及ＰＰＩ（生產者物價指數）表現均高於預期，現階段通膨壓力非常大，因此美國不存在川普訴求的降息空間，但同時也沒有應付通膨的升息空間，聯準會陷入兩難處境。

蔡明翰分析認為，現在不是聯準會調整利率政策的好時機，華許上任後第一個利率決策會議按兵不動的機會大，現在股強債弱的情勢不會改變，聯準會前次降息是二○二五年十二月中，距離現在五個月都沒有再降息，但美股四大指數照漲，尤其是費城半導體指數漲幅驚人，只要產業前景好、人工智慧（ＡＩ）需求強勁，不需要降息換取豐沛資金進入市場，股市也能漲。

目前股市主要由ＡＩ產業鏈驅動，蔡明翰認為，投資人不用擔心聯準會要不要降息，不過，油價百元高檔的時間不能拖太久，通膨是油價帶動，而油價又是由美伊戰爭帶動，川普應該在美國經濟尚未內傷之前，盡快解決中東戰局，「只要美伊一握手，油價就會崩」，若油價三位數的時間拖到半年以上，則造成的傷害短時間內難以復元，美國應該先解決戰爭、讓油價回軟，再決定貨幣政策走向，否則在當前環境下，利率政策根本沒得選。

隨著通膨壓力節節升高，聯準會理事態度轉鷹。聯準會上月會議紀錄也顯示，若通膨持續高於目標，有可能需要升息。

市場聚焦關注聯準會於六月十七日會議後公布的點陣圖，富邦投顧董事長陳奕光指出，華許新就任就面對不好收拾的利率政策環境，因為通膨太高，點陣圖的結果可能會偏鷹派，或許美國的利率政策會在六月十七日出現轉折，但對台股而言，六月十日前還有機會可盡情發揮，但十日之後可能就要為反映美國利率政策而先做準備。

聯準會 華許 通膨 降息 川普 利率點陣圖 Fed 油價 物價

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