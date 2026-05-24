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華許就任主席 川普再斥Fed近年偏離正軌

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
華許（左）廿二日在白宮東廂宣誓就職美國聯準會新任主席，提名他的總統川普（右）也出席其就職典禮。（美聯社）
華許（左）廿二日在白宮東廂宣誓就職美國聯準會新任主席，提名他的總統川普（右）也出席其就職典禮。（美聯社）

白宮廿二日舉行美國聯準會（Ｆｅｄ）新任主席華許的宣誓就職儀式。他表示，將帶領聯準會進行改革，並呼籲聯準會官員應以智慧與清晰判斷、「獨立性」與決心來追求政策目標。出席該儀式的川普則老調重彈地指稱，聯準會近年來已「偏離正軌」。

該儀式由美國保守派大法官湯瑪斯監誓。五十六歲的美國哈佛大學法學博士華許在宣誓後致詞時說，將領導「以改革為導向」的聯準會；「為了達成這個使命，我將帶領本會進行改革，吸取過去無論成功和失誤的經驗且不受僵化架構及（經濟）模型限制，並堅守誠信和績效的明確標準」。

華許也呼籲包括美國央行聯準會的各國央行官員，應在追求政策目標時秉持智慧與清晰判斷、獨立性與決心；若能貫徹這些原則，那一國國內的通膨就可以更低、經濟成長可以更強勁且人民的實際所得也可以更高，美國也可以更繁榮。

華許在致詞時，對他未來政策的細節雖著墨不多，但提到一九八七年也在白宮宣誓就職聯準會主席的「葛老」葛林斯班，期許自己以葛林斯班主席的做法，以充滿活力且具「目標感」的方式來踐行職務。

十一月將面臨美國期中選舉的川普則強調，「我們想抑制通膨，但不想扼殺經濟成長；我們必須全力衝刺，就讓經濟蓬勃發展吧！我們希望經濟強勁成長」。華爾街日報廿二日報導說，川普上述「指示」充滿矛盾。

川普聲稱，「我是真心這樣說，可沒有任何其他意思。我希望華許（在政策上）能完全獨立、保持獨立，只要將工作做好；別看我，也別看任何人，照你自己的方式做，把事情做好」。

川普第一任提名的聯準會主席鮑爾，兩人因川普一再要求聯準會降息等分歧而摩擦不斷。七十三歲的鮑爾仍將擔任聯準會理事，直到後年一月底。

共和黨籍、一九七○年生於美國紐約州的華許自二○○六年二月至二○一一年三月擔任聯準會理事，也曾任該黨前總統布希的經濟顧問，也是布希提名華許擔任聯準會理事。這也凸顯他和共和黨政治人物間的長期聯繫。

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