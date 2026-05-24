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通膨、升息壓力增 美股恐醞釀賣壓

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

美股道瓊工業指數廿二日再創新高，標普五百指數則連續八周收漲，不過，隨著企業財報季進入尾聲，在通膨和債券殖利率雙雙走揚的環境之下，市場憂心，美股接下來恐陷震盪。

道瓊工業指數上周五上漲近三百點，收在五萬五七九點七點左右，今年第九度收在歷史新高；費城半導體指數同日也大漲百分之一點九九，再創歷史新高。

聯準會（Ｆｅｄ）理事沃勒主張應明確表態下一步升降息機率相當，兩年期債券殖利率升至二○二五年二月來最高，貨幣市場已充分預期今年會升息非降息。

已有不少人擔憂，中東戰火引發的能源價格走高和供應緊張，終將推高通膨並殃及美國整體經濟。公債殖利率也反映投資人對聯準會利率水準的預期。隨著投資人放棄對今年降息的期待，殖利率已連續數周走高，聯準會最近一次會議紀錄顯示，官員已開始考慮升息。

分析師擔心，投資人熱情過頭，美股正醞釀另一波賣壓。美銀分析師近日報告指出，基金經理人調查顯示，平均現金水位已從百分之四點三降至百分之三點九，跌破百分之四被視為賣出訊號。

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