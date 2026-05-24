推動返美製造 半導體輸美仍研議課關稅

美國貿易代表（ＵＳＴＲ）葛里爾廿二日說，川普政府仍在研究對輸美半導體徵收關稅，以強化美國晶片製造業，但沒有立即課徵新關稅的計畫。

葛里爾出席美光在美國維吉尼亞州北部的記憶體晶片廠擴建典禮強調，關稅是將晶片生產帶回美國的重要工具；但不會明天或下周就祭出，美國政府仍持續就時機及範圍與業界溝通。葛里爾還說，「我們要確保在適當時機、採取適當的課稅，以推動供應鏈回流」。

葛里爾上述發言又一次強化川普政府在推動進口晶片關稅上的決心。美國商務部一月就定調，認定美國過度仰賴進口半導體已構成國安風險。川普當時暫緩課稅，並下令官員與相關國家展開談判，同時保留視談判結果來擴大晶片關稅與給予投資抵免的選項。

葛里爾表示，在川普訪問中國大陸後，其政府對晶片關稅的立場並未改變；相關工作包括研擬抵免來減輕已在美國建廠的晶片製造商負擔。

葛里爾提到，「我們期待的是必須在美國設廠，而且將有某種換算的係數或乘數，也就是說要是在美設廠，就能在回流期間享有一定額度的進口配額。我們支持美光現在的作為，也支持半導體業其他同業現在做的事」。

美光已承諾在美國製造及研發上投資兩千億美元，其中逾廿億美元用於更新維州廠房，也計畫在愛達荷州及紐約州北部投資數百億美元興建新廠。

美光總裁兼執行長（ＣＥＯ）梅羅特拉接受彭博電視訪問時說，美光在美擴產計畫旨在因應人工智慧（ＡＩ）熱潮帶動記憶體晶片需求大增；「我們預料，如此短缺狀況未來將遠超今年。美光正積極和客戶合作，並洽談長期供應協議，以確保供貨穩定」。

在記憶體產品需求暴漲下，帶動美光今年股價大漲逾百分之一六三。外界也關注美光的兩大南韓競爭對手：三星電子及ＳＫ海力士。這三家公司均面臨在美國擴大生產的壓力。一月美國商務部長盧特尼克出席美光在紐約州雪城郊外新廠動土典禮時提醒，若南韓業者未能進一步擴大在美產能，最高可能面臨百分之百的關稅。