聽新聞
0:00 / 0:00

高頻寬記憶體進化有新方向 考慮和GPU以「光學互連、獨立封裝」解決瓶頸

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
韓國媒體報導，可能因系統效能受限資料儲存或頻寬的「記憶體牆」問題，未來有望獲得解決。（路透）
韓國媒體報導，可能因系統效能受限資料儲存或頻寬的「記憶體牆」問題，未來有望獲得解決。（路透）

韓媒報導，為解決未來可能遭遇系統效能受限資料儲存或頻寬的「記憶體牆」問題，業界正評估一種將GPU與高頻寬記憶體（HBM）區隔並分別封裝的新方法，將原本緊鄰GPU的HBM移到一定距離之外，並透過光學互連的方式進行兩者間的傳輸。

韓媒ZDNet Korea報導，此前業界把重心放在如何堆疊HBM，試圖在有限面積內增加記憶體容量與頻寬。目前主流的HBM3E主要使用8層與12層堆疊，但隨著堆疊層數繼續增加，製程難度呈指數級攀升。負責制定業界標準記憶體規格的組織JEDEC，也被迫放寬HBM高度的限制，從720微米鬆綁至775微米，允許可以做厚一點。

如果要橫向發展，在GPU周圍、同一高度的地方配置更多的HBM，也行不通。在目前2.5D封裝結構中，GPU與HBM在同一塊載板上，能夠配備的HBM數量嚴格受制於GPU有限周長。因此，即便想裝更多HBM，物理上也沒空間。

目前半導體業界提出的替代方案，是將GPU與HBM區隔並獨立封裝，不再讓兩者緊鄰彼此，而是拉開距離，並利用極其快速的光訊號來連結，藉此克服變更遠的傳輸距離。

在電路板上將HBM放在距GPU稍遠的位置，能讓設計擺脫GPU周長的限制，進而把HBM數量可達目前的數倍，且毋須將堆疊高度推向極限，意味著AI加速器的總記憶體容量與資料頻寬將會急速擴增，達到目前無法比擬的規模。

一名記憶體研究人員表示，目前討論的方案涵蓋廣泛利用GPU周圍的空間，乃至於把HBM獨立配置在GPU電路板下方的方案，「若是後者，電路板就必須拉長，因此我們甚至正與製造商討論全面更改尺寸規格」。

委外封測（OSAT）產業也正密切關注這一趨勢。一家OSAT公司的高層表示：「光學互連一定會發生，唯一的問題是何時發生。」他預測：「機櫃對機櫃（Rack-to-rack）與伺服器對伺服器（Server-to-server）的連結，將會率先採用光學技術，接著才是電路板內的晶片對晶片（Chip-to-chip）連接。」

延伸閱讀

南亞科擴產拚HBM！網憂「2年後供過於求」：崩盤前兆

專家預言「記憶體價格下跌」股價恐見頂？網酸：高檔利空騙人出貨

記憶體It's back！郭哲榮轉向看多：HBM產能被掃光…傳統DRAM單月報價狂飆57％

00735今年績效63.31％稱霸同類型第一！AI記憶體超級週期延續…定期定額正當時

相關新聞

華許就任主席 川普再斥Fed近年偏離正軌

白宮廿二日舉行美國聯準會（Ｆｅｄ）新任主席華許的宣誓就職儀式。他表示，將帶領聯準會進行改革，並呼籲聯準會官員應以智慧與清晰判斷、「獨立性」與決心來追求政策目標。出席該儀式的川普則老調重彈地指稱，聯準會近年來已「偏離正軌」。

川普預告降息…聯準會面臨通膨亂象 陷兩難

新任主席華許就職，美國聯準會又迎來一個新時代，美國總統川普期許華許能完全獨立行事，不必看他眼色，但轉頭就在在紐約州舉行的造勢演講中，向群眾預告利率「很快下降」。投資專家表示，川普說辭反覆並不意外，而聯準會（Ｆｅｄ）的利率決策是看聯邦公開市場委員會ＦＯＭＣ的委員們投票結果，因此，六月十七日公布的點陣圖才是市場關注焦點，重要性高於這場就職宣誓典禮。

SpaceX試射成功 IPO添信心 昇達科、華通等有望跟著升空

SpaceX公司在首次公開發行股票（IPO）前，於22日完成下一代星艦（Starship）火箭的試射，儘管推進器失控墜毀至墨西哥灣，但部署了一批模擬衛星，火箭本體也大致無損，結果堪稱大致成功，在眾所矚目的掛牌前增添投資人信心。

美股再創高 隨著企業財報季進入尾聲、通膨和債券殖利率走揚 恐面臨賣壓

道瓊工業指數22日再創新高，標普500指數則連續八周收漲，近日美伊可能達成協議的報導讓油價和公債劇烈震盪，但投資人的樂觀情緒始終不減。隨著企業財報季進入尾聲，在通膨和債券殖利率雙雙走揚的環境之下，美股接下來恐陷震盪。

聯準會理事沃勒：降息升息 機率各半

聯準會理事沃勒22日表示，隨著伊朗戰爭推升物價，他支持釋出明確訊號，即Fed的下一步動作是升息或降息的機率為「五五開」。

華許掌 Fed 抗通膨政策聚焦 川普期許完全獨立行事 淡化施壓疑慮

美國白宮22日舉行新任聯準會（Fed）主席華許宣誓就職儀式，儘管總統川普認為美國經濟可在不引發通膨下實現繁榮，市場卻已充分反映Fed今年將升息的預期，顯示投資人日益相信，華許將需更快出手對抗通膨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。