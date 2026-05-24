聽新聞
0:00 / 0:00

法擴大投資量子、半導體

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

鑒於美中在關鍵技術方面加速發展，法國總統馬克宏22日宣布對量子運算和半導體額外投資15.5億歐元（17.9億美元），並期望歐洲國家齊力發展這兩項關鍵戰略領域。

馬克宏在巴黎近郊造訪原子能暨替代能源委員會（CEA）的超大運算中心時，宣布推出新的資助方案，將從「法國2030」（France 2030）計畫撥出10億歐元用於量子技術，另追加5.5億歐元用於半導體。

費加洛報（Le Figaro）報導，馬克宏說：「我們堅信現正處於高速發展階段，接下來18到24個月對於研發和工業來說絕對是關鍵，能在這個階段成功，未來才能建立標準，並在市場占有一席之地。」

這筆資金將用於強化相當活躍的量子運算領域，法國2021年就已為此撥出18億歐元。

馬克宏認為，這筆錢協助培育了許多研究員和世界認可的新創企業，「我們在組織、研發、新創企業生態系統方面都建立了聲譽，除了美國和中國，全球沒有其他國家能培育出這種技術多元性。」

用於量子技術的10億歐元將加強業界運算能力，同時促進感測器或量子通訊等其他用途的發展；部分資金將投入CEA或國家資訊暨自動化研究所的研究計畫，還將以國防相關領域的公共採購形式進行投資。

馬克宏 歐洲 巴黎

延伸閱讀

美國政府將投資20億美元 入股9家量子運算公司

捍衛「台灣製」半導體

美貿易代表稱仍考慮課徵半導體關稅 美光CEO稱記憶體短缺到明年以後

企業生日快樂／一詮精密研發能力 具領先優勢

相關新聞

華許就任主席 川普再斥Fed近年偏離正軌

白宮廿二日舉行美國聯準會（Ｆｅｄ）新任主席華許的宣誓就職儀式。他表示，將帶領聯準會進行改革，並呼籲聯準會官員應以智慧與清晰判斷、「獨立性」與決心來追求政策目標。出席該儀式的川普則老調重彈地指稱，聯準會近年來已「偏離正軌」。

川普預告降息…聯準會面臨通膨亂象 陷兩難

新任主席華許就職，美國聯準會又迎來一個新時代，美國總統川普期許華許能完全獨立行事，不必看他眼色，但轉頭就在在紐約州舉行的造勢演講中，向群眾預告利率「很快下降」。投資專家表示，川普說辭反覆並不意外，而聯準會（Ｆｅｄ）的利率決策是看聯邦公開市場委員會ＦＯＭＣ的委員們投票結果，因此，六月十七日公布的點陣圖才是市場關注焦點，重要性高於這場就職宣誓典禮。

SpaceX試射成功 IPO添信心 昇達科、華通等有望跟著升空

SpaceX公司在首次公開發行股票（IPO）前，於22日完成下一代星艦（Starship）火箭的試射，儘管推進器失控墜毀至墨西哥灣，但部署了一批模擬衛星，火箭本體也大致無損，結果堪稱大致成功，在眾所矚目的掛牌前增添投資人信心。

美股再創高 隨著企業財報季進入尾聲、通膨和債券殖利率走揚 恐面臨賣壓

道瓊工業指數22日再創新高，標普500指數則連續八周收漲，近日美伊可能達成協議的報導讓油價和公債劇烈震盪，但投資人的樂觀情緒始終不減。隨著企業財報季進入尾聲，在通膨和債券殖利率雙雙走揚的環境之下，美股接下來恐陷震盪。

聯準會理事沃勒：降息升息 機率各半

聯準會理事沃勒22日表示，隨著伊朗戰爭推升物價，他支持釋出明確訊號，即Fed的下一步動作是升息或降息的機率為「五五開」。

華許掌 Fed 抗通膨政策聚焦 川普期許完全獨立行事 淡化施壓疑慮

美國白宮22日舉行新任聯準會（Fed）主席華許宣誓就職儀式，儘管總統川普認為美國經濟可在不引發通膨下實現繁榮，市場卻已充分反映Fed今年將升息的預期，顯示投資人日益相信，華許將需更快出手對抗通膨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。