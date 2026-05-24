法擴大投資量子、半導體

鑒於美中在關鍵技術方面加速發展，法國總統馬克宏22日宣布對量子運算和半導體額外投資15.5億歐元（17.9億美元），並期望歐洲國家齊力發展這兩項關鍵戰略領域。

馬克宏在巴黎近郊造訪原子能暨替代能源委員會（CEA）的超大運算中心時，宣布推出新的資助方案，將從「法國2030」（France 2030）計畫撥出10億歐元用於量子技術，另追加5.5億歐元用於半導體。

費加洛報（Le Figaro）報導，馬克宏說：「我們堅信現正處於高速發展階段，接下來18到24個月對於研發和工業來說絕對是關鍵，能在這個階段成功，未來才能建立標準，並在市場占有一席之地。」

這筆資金將用於強化相當活躍的量子運算領域，法國2021年就已為此撥出18億歐元。

馬克宏認為，這筆錢協助培育了許多研究員和世界認可的新創企業，「我們在組織、研發、新創企業生態系統方面都建立了聲譽，除了美國和中國，全球沒有其他國家能培育出這種技術多元性。」

用於量子技術的10億歐元將加強業界運算能力，同時促進感測器或量子通訊等其他用途的發展；部分資金將投入CEA或國家資訊暨自動化研究所的研究計畫，還將以國防相關領域的公共採購形式進行投資。