分析師按讚SK海力士 記憶體進入超級周期

Wedbush證券公司預期，記憶體晶片進入超級周期，因此把可望受惠的兩大題材代表股—南韓SK海力士及企業軟體製造商Datadog—列入「AI 30贏家」名單。

知名Wedbush分析師艾夫斯說，人工智慧（AI）革命正邁入「九局賽的第三局」。他指出，這個超級周期仍在初步階段，從超大規模雲端業者（hyperscaler）資本支出破紀錄和企業加速採用AI，可得到印證。同時，Wedbush把Shopify和阿里巴巴從這份名單移除。

Wedbush說，第1季微軟Alphabet和亞馬遜的財報證明，看多AI題材有理，雲端算力積壓的需求達到紀錄水準，科技巨頭承諾的資本支出接近7,250億美元，預料還會隨各國政府、全球2000大企業和亞洲與中東地區的AI相關支出漲潮而擴增，美國科技大廠將是主要受惠者。

Wedbush點名SK海力士是當今記憶體市場要角，高頻寬記憶體（HBM）、DRAM和NAND需求都升至空前水準。艾夫斯說，記憶體廠商的訂價權是十多年來最強，尤其DRAM和NAND下半年行情可望躍升。