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SpaceX試射成功 IPO添信心 昇達科、華通等有望跟著升空

經濟日報／ 編譯陳律安、記者蔡靜紋／綜合報導
SpaceX公司在首次公開發行股票（IPO）前，於22日完成下一代星艦（Starship）火箭的試射。 美聯社
SpaceX公司在首次公開發行股票（IPO）前，於22日完成下一代星艦（Starship）火箭的試射。 美聯社

SpaceX公司在首次公開發行股票（IPO）前，於22日完成下一代星艦（Starship）火箭的試射，儘管推進器失控墜毀至墨西哥灣，但部署了一批模擬衛星，火箭本體也大致無損，結果堪稱大致成功，在眾所矚目的掛牌前增添投資人信心。

隨著SpaceX即將掛牌上市時間進入倒數，法人看好昇達科（3491）、華通（2313）、啓碁、台光電（2383）、敬鵬（2355）等太空概念股股價表現有望跟著升空。

綜合外媒報導，由超重型推進器與星艦組成的二級式火箭系統，於美國中部時間22日下午5時30分（台北時間23日上午6時30分），自SpaceX位於德州南部的基地升空。

飛行數分鐘後，超重型推進器按計畫與星艦分離，但推進器未執行預期中的發動機點火程序，在返回墨西哥灣途中失控墜落。

星艦在爬升至太空途中，六具發動機中的一具也提前關閉。儘管出現問題，星艦仍成功抵達太空，並部署20顆星鏈模擬衛星，這些衛星是用於模擬未來酬載。本次發射，是SpaceX自2023年以來，第12次星艦原型火箭試飛，也是V3版本首度試飛。

這次令人振奮的結果，也將提升美國太空總署（NASA）信心。NASA正計畫使用星艦作為登月載具，把太空人送上月球表面。NASA署長艾薩克曼在X發文恭賀SpaceX創辦人兼執行長馬斯克，寫道：「離月球更近一步…離火星也更近一步。」

SpaceX已投入超過150億美元，開發星艦這款可重複使用的太空船。對馬斯克而言，星艦至關重要，攸關降低發射成本、擴大星鏈事業，以及推動深空探索、軌道資料中心等宏圖。這些計畫也都被納入目標1.75兆美元的IPO估值中。

金融數據與研究公司PitchBook資深研究分析師葛蘭達受訪表示，「你若仔細看該公司推動未來成長的所有計畫，全部建立在星艦之上」，「這次測試對IPO影響重大，因為它攸關整體象徵意義與敘事性」。

隨著SpaceX工程師檢視22日的飛行數據，他們將找出需要修正之處。不過，看來SpaceX納入新版星艦的大部分改良，都如預期運作。

SpaceX希望很快能挑戰更大的技術難關，例如兩艘星艦在軌對接，以及在兩艘載具間轉移液態氧與液態甲烷推進劑。

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