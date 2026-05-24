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美股再創高 隨著企業財報季進入尾聲、通膨和債券殖利率走揚 恐面臨賣壓

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
道瓊工業指數22日再創新高，標普500指數則連續八周收漲，近日美伊可能達成協議的報導讓油價和公債劇烈震盪，但投資人的樂觀情緒始終不減。 法新社
道瓊工業指數22日再創新高，標普500指數則連續八周收漲，近日美伊可能達成協議的報導讓油價和公債劇烈震盪，但投資人的樂觀情緒始終不減。 法新社

道瓊工業指數22日再創新高，標普500指數則連續八周收漲，近日美伊可能達成協議的報導讓油價和公債劇烈震盪，但投資人的樂觀情緒始終不減。隨著企業財報季進入尾聲，在通膨和債券殖利率雙雙走揚的環境之下，美股接下來恐陷震盪。

道瓊工業指數22日上漲近300點，收在50,579.70點，今年第九度收在歷史新高。標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.4%和0.2%。

最近推升美股的主力晶片股仍銳不可當。費城半導體指數22日大漲2%，再創歷史新高，上周漲5.3%，台積電ADR 22日跌0.7%，周線變動不大。

布蘭特原油期貨22日上漲0.9%至每桶103.54美元，美國10年期公債殖利率則小幅回落至4.57%。隨聯準會（Fed）理事沃勒主張應明確表態下一步升、降息機率相當，2年期債券殖利率升至2025年2月以來最高，市場已充分反映今年會升息而非降息。

不少人擔憂中東戰火引發的能源價格走高和供應緊張，終將推高通膨並殃及美國整體經濟。公債殖利率也反映投資人對Fed利率水準的預期。隨著投資人放棄對今年降息的期待，殖利率已連續數周走高，Fed最近一次會議紀錄顯示，官員已開始考慮升息。

不少分析師擔心，投資人熱情過頭，美股正醞釀另一波賣壓。美銀分析師近日報告中指出，美銀廣受關注的基金經理人調查顯示，平均現金水位已從4.3%降至3.9%，跌破4%被視為賣出訊號。

Ameriprise首席市場策略師薩格林貝尼（Anthony Saglimbene）認為，強勁的企業獲利讓投資人得以忽視公債殖利率走高、油價飆漲和美以聯手對伊朗開戰等利空消息，如今「財報季差不多結束了，投資人正從財報季轉移焦點，總體經濟將據有更核心的地位。」

美股 道瓊 道瓊工業指數 那斯達克 費城半導體 Fed

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