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聯準會理事沃勒：降息升息 機率各半

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

聯準會理事沃勒22日表示，隨著伊朗戰爭推升物價，他支持釋出明確訊號，即Fed的下一步動作是升息降息的機率為「五五開」。

彭博資訊報導，沃勒表示，他目前傾向保持耐心，維持利率不變，直到戰爭衝擊更明朗，但他警告，如果通膨未能很快降溫，不排除未來升息的可能性。

沃勒22日在法蘭克福一場演講中表示：「通膨並未朝正確方向發展。」他說：「根據近期數據，我支持移除政策聲明中的『偏向寬鬆』措辭，明確傳達未來降息可能性，並不高於升息。」

沃勒表示，油價衝擊可能很快消退，但他也說，「如果通膨未能很快降溫，我已無法排除未來進一步升息的可能性。」

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