美還在研究半導體關稅 葛里爾：將在適當時機、採取適當課稅幅度

美國貿易代表葛里爾表示，川普政府仍在研究對進口半導體課徵關稅，以強化美國國內晶片製造業，但沒有立即課徵新關稅的計畫。

葛里爾22日出席美光科技（Micron）位於維吉尼亞州北部記憶體廠擴建典禮時強調，關稅是將晶片生產拉回美國的重要工具。但他也明確表示，不會「明天或下周」就「立即」祭出關稅，他強調美國政府仍在就時機和範圍和業界持續溝通。

葛里爾說：「我們要確保在適當時機、採取適當課稅幅度，以利推動供應鏈回流。」

這番談話再度強化美國政府推動晶片關稅決心。美國商務部今年1月已下結論，認定美國過度依賴進口半導體構成國安風險。川普當時暫緩課稅，並下令官員和主要出口國展開談判，同時保留視談判結果擴大晶片關稅並實施投資抵免的選項。

葛里爾表示，川普在北京與習近平會談後，政府對晶片關稅的立場並未改變。相關工作包括研擬抵免，以減輕已在美國建廠晶片製造商的負擔。

葛里爾說：「我們期待的是，必須在這裡設廠，而且會有某種換算係數或乘數，也就是說，若在這裡設廠，便可在回流期間享有一定額度進口配額。我們支持美光正在做的事，也支持半導體業其他同業正在做的事。」

美光承諾在美國製造、研發方面投資2,000億美元，其中逾20億美元用於更新維吉尼亞州廠房。美光也計劃在愛達荷州及紐約州北部投資數百億美元興建新廠。

美光執行長梅羅塔接受彭博訪問時表示，美光在美國的擴產計畫，目的在因應AI熱潮帶動記憶體晶片需求大增。他說：「我們預料這種短缺狀況將遠超過2026年。美光正積極和客戶合作，也在洽談長期供應協議，能確保供貨穩定。」

記憶體產品需求暴漲，帶動美光今年以來股價大漲逾163%，外界也關注美光兩大南韓競爭對手：三星電子和SK海力士。

這三家公司都面臨在美國擴大生產的壓力。今年1月，商務部長盧特尼克出席美光在紐約州雪城（Syracuse）郊外新廠動土典禮時警告，若南韓業者未能進一步擴大在美產能，最高可能面臨100%的關稅。