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華許掌 Fed 抗通膨政策聚焦 川普期許完全獨立行事 淡化施壓疑慮

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
聯準會新任主席華許（左）22日宣誓就職。（美聯社）
聯準會新任主席華許（左）22日宣誓就職。（美聯社）

美國白宮22日舉行新任聯準會Fed）主席華許宣誓就職儀式，儘管總統川普認為美國經濟可在不引發通膨下實現繁榮，市場卻已充分反映Fed今年將升息的預期，顯示投資人日益相信，華許將需更快出手對抗通膨。

彭博資訊報導，聯邦公開市場委員會（FOMC）同日也一致推選華許成為第17任FOMC主席，但時值通膨升溫與美國長天期公債殖利率持續攀升，華許上任後面臨的迫切問題是：若情勢需要升息，他是否有這麼做的空間。

川普今年初選定華許接掌聯準會，是為了實現他過去一年來持續要求的降息目標，但一個月後爆發的伊朗戰爭，使通膨降溫或勞動市場轉弱等原本支持降息的條件，如今變得遙不可及。雪上加霜的是，人工智慧（AI）熱潮如今看來正成為需求與經濟成長引擎，恐加劇短期物價壓力，進一步推升通膨。

愈來愈多投資人認為，Fed下一步可能是升息，而非川普期待的降息。利率交換市場目前估計，Fed將在今年底前至少升息1碼。Fed在上月會議維持利率在3.5%-3.75%，下次會議定於6月17日。

如今也有部分經濟學家主張，Fed可能必須認真考慮升息。若Fed按兵不動、但通膨持續升溫，意味Fed即使沒有降息，也等同於透過維持現狀實質採取更寬鬆的貨幣政策。

川普在典禮強調，希望華許能完全獨立行事，試圖淡化投資人對他可能在政策上對新任Fed主席施壓的疑慮。川普說，「我希望凱文（華許之名）保持獨立，只要把工作做好。不要看著我，也不要看著任何人，照自己方式做，把事情做好」。

但川普也語帶保留地暗示，在經濟強勁擴張時，華許不應成為阻礙，「我們希望壓低通膨，但不希望扼殺偉大」。川普說，「與部分前任主席不同，凱文明白，當經濟蓬勃發展時，那是件好事」。

華許曾表示，他將依實際經濟情勢決定政策與利率，也說自己並未與川普達成任何降息協議。他也承諾為央行帶來「體制變革」，包含縮減6.7兆美元的資產負債表，建立新的通膨分析框架，並改變Fed對外溝通方式。華許說，美國有可能實現「無與倫比的繁榮」。

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