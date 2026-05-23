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台韓晶片業受惠AI大發利市 錢卻轉進美國？學者揭亞洲機會與挑戰

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
AI榮景為台灣、南韓等亞洲晶片製造重鎮帶來暴利，而這些資金也正透過全球經濟體系，回流美國，創造機會，也隱藏風險。歐新社
AI榮景為台灣、南韓等亞洲晶片製造重鎮帶來暴利，而這些資金也正透過全球經濟體系，回流美國，創造機會，也隱藏風險。歐新社

人工智慧AI）榮景為台灣南韓等亞洲晶片製造重鎮帶來暴利，而這些資金正透過全球經濟體系，回流美國，使美國AI產業的「超大規模雲端業者」（hyperscaler）能夠以相對較低的成本，取得資金，從而在AI生態體系內部創造出一股全球級規模的資金環流。

在此同時，這股資金流動也使亞洲面臨匯率、財務控管及AI景氣變化等多方面的風險。

全球級的資金循環流動

牛津經濟研究院（Oxford Economics）亞洲經濟主任盧姿蕙最新發表的報告，說明亞洲晶片產地由出口所獲得的盈餘，遠比國內投資能吸收的速度快得多，因而形成資金過剩現象。其中一些資金回流到美元資產，間接支持美國金融情勢相對寬鬆，有助於支持Alphabet（字母）、Meta、微軟及亞馬遜等AI「超大規模雲端業者」的龐大資本支出。

盧姿惠表示，「這種亞洲儲蓄回流到美國資產的架構，與聯準會（Fed）前主席柏南克20年前提出的儲蓄過剩架構相互呼應」；但「今天這種AI關聯版的亞洲剩餘資金回流通道比較狹窄，且更為集中」。

由於台、韓晶片出口激增，壓倒伊朗戰爭導致能源價格上漲所造成的拖累作用，因而使台灣經濟成長率達到幾十年來最快，日本及南韓同樣分享了甜美的經濟果實。

台灣今年第1季經常帳順差比去年同期激增111%，達625億美元；而晶片需求迄未出現減緩信號，南韓5月頭20天的出口額再比去年同期增長約53%。

美國AI巨擘今年的資本支出計畫，預估高達7,250億美元，主要是用於AI資料中心所需的設備，而亞洲是這些投資計畫的關鍵性供給來源。美國進口的先進科技產品，有55%以上都來自亞洲，台、韓、日是主要受益者，而印度、越南及其他東南亞國家則是靠供應鏈受益。

亞洲的機會與挑戰

盧姿惠估計，美國AI相關硬體設備進口額每增加100美元，將能使亞洲主要供應地的國內生產毛額（GDP）增加35美元，台灣、中國、南韓及越南是主要受益者。

但順差額集中在亞洲少數的科技業上游企業手中，而資金的需求主要來自於美國AI巨擘，這種現象也產生一些潛在的弱點。盧姿惠表示，「這股金融環流雖強，但可能面臨美國領導的AI周期一旦逆轉、匯率壓力，以及亞洲國家國內機構財務健全等方面的風險」。

她並指出，政策干預及投資組合資金外流，可以短暫控管匯率升值壓力；但由於國外資產對GDP的比率升高，將使亞洲外匯決策官員更難忽視外部基本面與匯率設定之間的緊張關係。

晶片 美國 南韓 人工智慧 台灣 AI

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