快訊

美國公布第二批外星文件 美軍F-16戰機擊落UFO畫面曝光

網紅「吃屎哥」突蛋襲柯文哲 吳怡萱氣炸提告：絕不讓鼠輩橫行

黃仁勳私人飛機抵台 今晚將現身Meet‑A‑Claw活動

聽新聞
0:00 / 0:00

獎金差百倍！三星避免大罷工後 員工內部不滿犒賞歧視鬧分裂

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
南韓三星電子員工因不同部門獎金竟相差百倍而鬧分裂。美聯社
南韓三星電子員工因不同部門獎金竟相差百倍而鬧分裂。美聯社

所謂不患寡而患不均，企業內部最打擊員工士氣的，莫過於厚此薄彼的差別待遇。這種不滿情緒近日就在南韓三星電子公司爆發，員工因獎金相差百倍而鬧分裂。

彭博資訊報導，三星電子本周與公司最大工會的領袖達成初步協議，化解大罷工危機。按最新協議，事業一片大好的記憶體部門，某些員工可望領到約值6億韓元（40萬美元）的獎金；但生產智慧手機、電視機和家電的數位體驗（DX）部門員工，只有大約600萬韓元的獎金可期待。

同一屋簷下，發員工獎金竟有百倍之差。如此不平等的犒賞方案，已燃起三星內部的憎恨情緒。

拜人工智慧（AI）榮景帶旺記憶體晶片需求之賜，三星電子今年底前可望躋身全球最賺錢企業之林。最近員工鬧罷工，正是為了爭取更大的一塊餅。但初步勞資協議敲定後，三星員工並非人人歡喜。

晶片部門員工占九成會員的三星最大工會表示，已在薪資談判獲勝。按初步協議，三星電子將拿出營業利益的10.5%作為股票犒賞，另外再撥付1.5%作為獎金。

但其他部門員工自覺遭排除，有些人胸前別上葬禮常見的黑絲帶以示抗議。

這項獎金提案或許已不經意導致三星勞動力分裂。截至22日下午為止，三星規模較小的工會會員數暴增，從晶片部門獎金提案曝光前的3,000人變成將近1.3萬人。

會員以DX部門員工占大多數的三星小工會領袖李皓舒（音譯）說：「三星電子公司本是一家人。我們互助合作，克服了種種危機。如今達成強勁的財務表現後，卻說唯有目前績效卓著的部門可獲得（獎金），這毫無道理。」

數十年來，由智慧手機事業領軍的三星DX部門，一直是三星的財務安全網。2023年初，記憶體晶片嚴重供過於求時，三星半導體部門據說曾向顯示器部門借了20兆韓元，方能繼續大舉投資廠房設備和研發，奠定今日三星晶片部門繁榮的基礎。

本周，DX部門已向法院聲請禁制令，設法阻止晶片員工主導的三星大工會處理集體勞資協商事務。同時，小工會幹部尋求廢止初步勞資協議，理由是大工會一面倒圖利晶片部門、犧牲其他部門的利益。

三星電子 罷工 晶片 薪資

延伸閱讀

獎金數字差很多？三星薪資協議開始投票 部分非晶片部門員工將反對

三星電子工會宣布全面罷工！網友喊「記憶卡蛙集合」：台股是利多還利空？

三星大罷工最後喊卡！記憶體鬼故事又來了 網友傻眼：韓國也懂TACO？

震撼！三星找聯發科談合作 是否爭取晶圓代工訂單引發揣測

相關新聞

獎金差百倍！三星避免大罷工後 員工內部不滿犒賞歧視鬧分裂

所謂不患寡而患不均，企業內部最打擊員工士氣的，莫過於厚此薄彼的差別待遇。這種不滿情緒近日就在南韓三星電子公司爆發，員工因獎金相差百倍而鬧分裂。

財報季近尾聲市場重心轉向通膨 當心美股正醞釀下一波賣壓

道瓊工業指數周五再創新高，標普500指數則連續八周收漲，近日美伊可能達成協議的報導讓油價和公債劇烈震盪，但投資人的樂觀情緒始終不減。不過，隨著企業財報季進入尾聲，在通膨和債券殖利率雙雙走揚的環境之下，美股接下來恐陷震盪。

Uber傳評估全面收購Delivery Hero 擴大外送版圖

彭博引述知情人士報導，Uber 正評估是否全面收購同業Delivery Hero，此舉有助於Uber在美國以外市場和外送平台DoorDash抗衡。

影／SpaceX升級版「星艦」火箭試飛成功！升空與濺落全程直播

SpaceX於美東時間22日晚間6時30分過後不久，從德州南部「星際基地」（Starbase）設施的新發射台，發射約122公尺高的升級版「星艦」（Starship）火箭。這款開發成本高昂、一路面臨艱鉅挑戰的火箭，儘管測試飛行過程有瑕疵，最終仍完成任務並濺落印度洋，直播中的員工隨即熱烈歡呼。

川普兩度提起台灣偷走晶片業 美貿易代表談半導體關稅這麼說

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，川普政府仍持續評估對進口半導體課徵關稅，以推動晶片製造回流美國，不過近期沒有推出新關稅措施的計畫。

SpaceX升級版星艦V3首飛　自德州發射升空

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天從德州發射第12枚星艦（Starship）火箭，展開無人測試飛行，在馬斯克的火箭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。