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影／SpaceX升級版「星艦」火箭試飛成功！升空與濺落全程直播

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張取自SpaceX現場直播的螢幕截圖顯示，SpaceX 的「星艦39號」（Starship 39）火箭22日進行第12次試飛，從德州「星際基地」發射後，在印度洋濺落時如預期爆炸。法新社
這張取自SpaceX現場直播的螢幕截圖顯示，SpaceX 的「星艦39號」（Starship 39）火箭22日進行第12次試飛，從德州「星際基地」發射後，在印度洋濺落時如預期爆炸。法新社

SpaceX於美東時間22日晚間6時30分過後不久，從德州南部「星際基地」（Starbase）設施的新發射台，發射約122公尺高的升級版「星艦」（Starship）火箭。這款開發成本高昂、一路面臨艱鉅挑戰的火箭，儘管測試飛行過程有瑕疵，最終仍完成任務並濺落印度洋，直播中的員工隨即熱烈歡呼。

連結：https://x.com/SpaceX/status/2057952539417461045?s=20

連結：https://x.com/SawyerMerritt/status/2057969341308506369?s=20

華爾街日報與法新社報導，根據SpaceX的直播畫面，升級版「星艦」隆隆衝上天空。太空船與火箭助推器數分鐘後分離，但助推器隨後出現問題，無法完成引擎操作，最終墜落於墨西哥灣，並宣告失聯。太空船在爬升期間失去一具引擎，但仍成功進入太空，並釋出模擬衛星裝置，以及2枚用於拍攝飛行器影像的衛星。

這次任務於美東時間晚間7時40分前結束。太空船返回地球時，承受進入大氣層的高溫。根據直播畫面，太空船在印度洋濺落時爆炸。不過，SpaceX原本就無意回收助推器或上節太空船，因此整個過程仍屬受控狀態，符合原定計畫。

SpaceX在「X」發文表示：「確認濺落成功！恭喜整個SpaceX團隊完成星艦第12次飛行測試！」

SpaceX正準備首次公開募股（IPO），估值可能達到1.5兆美元以上，「星艦」則是公司向投資人描繪未來藍圖的核心計畫，設計用途包括發射「星鏈」（Starlink）衛星、部署未來AI衛星艦隊，也是執行長馬斯克太空探索夢想的重要基礎。

根據SpaceX 20日公布的投資人公開說明書，該公司多年來已投入150億美元資金在「星艦」，顯示這款載具對公司未來的重要性。不過，工程師坦言開發困難重重。SpaceX計畫於今年下半年開始利用升級版星艦，將高性能「星鏈」（Starlink）衛星送入近地軌道。

SpaceX的巨型「星艦」火箭22日從德州「星際基地」（Starbase）展開試飛。美聯社
SpaceX的巨型「星艦」火箭22日從德州「星際基地」（Starbase）展開試飛。美聯社

SpaceX 火箭 華爾街日報

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