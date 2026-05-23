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SpaceX升級版星艦V3首飛　自德州發射升空

中央社／ 德州星際基地22日綜合外電報導
美國太空探索科技公司（SpaceX）今天從德州發射第12枚星艦（Starship）火箭，展開無人測試飛行。 路透
美國太空探索科技公司（SpaceX）今天從德州發射第12枚星艦（Starship）火箭，展開無人測試飛行。 路透

美國太空探索科技公司（SpaceX）今天從德州發射第12枚星艦（Starship）火箭，展開無人測試飛行，在馬斯克的火箭公司即將迎來破紀錄的公開上市之際，這次試飛意義重大，目的在測試下一代太空船的重大升級。

路透社報導，星艦V3是設計來提高星艦衛星的發射頻率，並執行美國國家航空暨太空總署（NASA）未來的月球任務。在經歷數個月的測試延宕後，星艦V3火箭的首飛代表達成一個關鍵里程碑。隨著SpaceX將於下月進行首次公開募股（IPO），規模預計將為史上最大，這次試飛結果也可能左右投資人信心。

SpaceX斥資超過150億美元開發的星艦，是一款完全可重複使用的太空船，對馬斯克（Elon Musk）實現降低發射成本、擴展星艦業務以及追求從深空探索到軌道資料中心等雄心壯志至關重要，而這些願景全都被納入他對公司IPO估值上看1.75兆美元的考量之中。

SpaceX 德州 太空

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