美股漲勢強勁 道瓊連兩個交易日創歷史新高

美國消費者物價走高但經濟展望仍強，所以大致沒問題吧？避險基金Zweig-DiMenna策略師提醒投資人，不可低估通膨對股市和債市的威脅，尤其通膨上揚若發生在經濟強健之時，這種組合可能導致美股標普500指數下跌15%。

2026-05-22 20:50