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美股漲勢強勁 道瓊連兩個交易日創歷史新高
市場關注伊朗戰爭談判之際，投資人看好企業財報及人工智慧（AI）熱潮推動下，美股漲勢強勁，道瓊工業指數連續兩個交易日創歷史新高紀錄。
道瓊工業指數終場上漲294.04點，或0.58%，收在50579.70點。
標準普爾500指數上漲27.75點，或0.37%，收在7473.47點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲50.87點，或0.19%，收在26343.97點。
費城半導體指數上漲238.458點，或1.99%，收在12202.543點。
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