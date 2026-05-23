華許宣誓就任Fed主席 川普盼獨立行事、推動經濟繁榮

美國總統川普今天指出，希望新任聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）能夠完全獨立行事，但隨後在宣誓就職儀式上敦促這位央行新掌門人讓經濟「蓬勃發展」。

法新社報導，川普在白宮舉行的宣誓典禮上表示：「說真的，我是真心這麼說，沒有任何其他意思。我希望凱文（華許之名）能夠完全獨立。我希望他保持獨立，只要把工作做好…不要看著我，也不要看著任何人，照你自己的方式去做，把事情做好。」

但川普隨即表明他認為華許應該採取的方向，稱聯準會「近年來已偏離了正軌」。

他說：「凱文明白，當經濟蓬勃發展時，那是件好事。我們想要抑制通膨，但我們不想扼殺經濟成就…我們必須全力衝刺，就讓經濟蓬勃發展吧。我們希望它強勁成長。」

華許宣誓就職後指出，「為了完成這項使命，我將帶領聯準會進行改革，汲取過去成功與失誤的經驗，不受僵化架構和模型限制，同時堅守誠信與績效的明確標準」，他呼籲央行官員應以「智慧與清晰判斷、獨立性與決心」來追求政策目標。

華許說：「如果能做到這一點，通膨可以更低，經濟成長可以更強勁，民眾實際薪資可以更高，而美國也能更加繁榮。」