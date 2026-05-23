華許宣誓就任聯準會主席 將領導改革為導向美國央行

聯邦準備理事會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）今天在白宮宣誓就任，他表示將領導一個「改革為導向」的美國中央銀行。

法新社報導，華許宣誓後幾分鐘表示：「為了完成這項使命，我將帶領聯準會進行改革，汲取過去成功與失誤的經驗，不受僵化架構和模型限制，同時堅守誠信與績效的明確標準。」

他呼籲各國央行官員應以「智慧與清晰判斷、獨立性與決心」來追求政策目標。

華許表示：「如果能做到這一點，通貨膨脹可以更低，經濟成長可以更強勁，民眾實際薪資可以更高，而美國也能更加繁榮。」