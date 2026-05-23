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IEA：全球油市7月進入紅色警戒

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

國際能源總署（IEA）署長畢羅警告，夏季燃料需求高峰來臨、中東石油輸出依然受阻，以及庫存持續下降，可能讓全球油市7-8月進入「紅色警戒區」（red zone）。

彭博資訊22日引述巴基斯坦官員說法，該國陸軍總司令兼協助美伊談判的斡旋者正前往德黑蘭，將討論包括美伊談判與區域和平。

美國國務卿魯比歐22日稍早在北約（NATO）外長會議上也說，與伊朗的談判取得了「微幅進展」，「我不想誇大其詞，但確實有了一點點進展，這是好事」。

然而，伊朗最高領袖對堅持保留鈾庫存的表態，以及與荷莫茲海峽收費系統相關的爭執，仍阻礙局勢取得突破，國際油價22日結束之前連續三天下跌走勢，布蘭特和西德州原油期貨一度都上漲約3%，仍遠高於戰爭爆發前水平。  

畢羅21日在倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）發表演講，提到伊朗戰爭引發的石油供應危機時表示，「如果情勢沒有些許改善，我們可能會在7月或8月進入紅色警戒區」。

他未具體說明「紅色警戒區」的明確樣貌，但表示即便伊朗戰爭爆發前，國際油市供給過剩，IEA在戰爭開打後協調釋出4億桶戰略儲油、並釋出商業庫存，依然不足以化解當前危機，「最重要且唯一解決之道，就是全面且無條件開放荷莫茲海峽」。

顧問業者Rapidan能源集團也警告，若荷莫茲海峽封閉至8月，可能引發嚴重程度不亞於2008年的經濟衰退。

伊朗 巴基斯坦 中東

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