華許掌Fed將推動什麼政策和改革？檢視他的5句話便知
美國聯準會（Fed）新任主席華許（Kevin Warsh）22日將宣誓就職，他的貨幣政策主張為何，上任後又打算如何改革Fed？從他親口說的五句話便知梗概。
一，通膨是一種「選擇」
華許上月在人事案確認聽證會上以書面證詞說：「通膨是一種選擇，而Fed必須負起責任。」
他認為，疫後美國通膨之所以竄升，是因為Fed犯了本可避免的錯誤：不當的貨幣刺激。但如今，美國通膨隨油價上漲和關稅效應發酵而再度升高，華許的觀點將面臨考驗。他將面臨棘手的「選擇」：提高利率抑制通膨，可能違逆美國總統川普的意旨。
二，縮減Fed資產負債表和政府支出
華許上個月對國會議員說：「我認為，通膨是在政府印鈔過度時發生。我的意思是，央行以及--廣泛而言--政府支出太多。」
華許認為，Fed資產負債表在金融危機期間擴張過度，危機過後又讓膨脹的資產負債表維持太久，致使政府得以大肆揮霍。所以，華許希望縮減現Fed的資產負債表規模（目前約7兆美元）。較不明確的是，他會不會敦促政府減支。
三，Fed對外溝通和前瞻指引
華許上個月對議員表示：「與我昔日和現在的許多同事不同，我不相信前瞻指引。我不認為，我該預先告訴你，未來的決定可能是什麼。」
這意味華許上任後，可能改變會後聲明中預告下一步怎麼做（例如「降利率」、何時做的措詞。他也可能試圖終結Fed其他形式的前瞻指引，例如每季發布經濟預測，包括顯示官員對利率未來落點的「點狀圖」。
四，決策是否仍取決於數據
華許上個月告訴議員：「在經濟學領域，我們必須做的，是把焦點放在小數點的左邊，而不是右邊。」
如果真的按字面意思落實，那可能產生重大影響--可能意謂他覺得Fed應把4月消費者物價指數（CPI）年增率3.8%，看作與3月的3.3%一樣；或通膨率降至2.9%，和降到Fed的2.0%目標一樣好。
五，未承諾降息，將靈活反應
華許上個月也說：「在我們的談話中，總統（川普）不曾要求我預先決定、承諾、解決或確定任何的利率決定，我也從未同意這麼做。」他還說：「如果犯了錯誤，央行官員--經濟決策者，必須迅速矯正。」
這些話未來數月將受到嚴格檢驗。
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