聯合國擬重定國際稅收規則

聯合國會員國正推動重新訂定國際稅收規則，試圖要讓Google母公司Alphabet、亞馬遜（Amazon）等科技巨頭能被課稅的基礎，從根據他們的總部所在地，改為他們的用戶所在地。

根據彭博取得的條約草案內容，聯合國稱其為議定書，草案標註的日期為5月5日，其中部分條文排定8月在紐約召開的會議上討論。聯合國目標2027年底前能將條約準備完成；適用行業涵蓋廣告、搜尋、社群媒體、線上遊戲、雲端運算等領域，一旦落實，有望顯著增加相關企業的納稅金額以及納稅地點。

經濟合作發展組織（OECD）也已提出要將課稅權重新交給企業收入的所在地，但遭美國反對，所以此案已陷入停滯。

許多歐盟與開發中國家長期抱怨，科技巨頭在一些司法管轄區裡獲得可觀營收，卻不必繳稅，只因這些公司在當地沒有員工或辦公室。目前法國、義大利、英國、西班牙等多個國家，已對線上廣告營收，課徵數位服務稅。美國做為多數科技巨頭的總部所在地，則是不斷批評數位服務稅具有歧視性。

條約草案保障公司總部所在地，能就公司營收特定比率上限課稅；也將導入保護機制，確保公司免遭雙重課稅。聯合國亦將建立機制，協助解決課稅機關與公司的爭端。